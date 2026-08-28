委内瑞拉前总统马杜罗及妻子弗洛雷斯星期四在美国法院出庭，对新增的合谋施酷刑迫害政治对手罪名表示不认罪。

路透社报道，美国检方星期四（10月15日）追加的控罪，大幅扩大对63岁的马杜罗和70岁的弗洛雷斯的刑事起诉范围。两人此前已否认滥用职权、协助毒贩走私可卡因等罪名。

马杜罗夫妇今年1月在美国总统特朗普下令的军事突袭行动中被捕，随后被押送至纽约。他们星期四在曼哈顿联邦地区法院，对新增控罪表示不认罪。

曼哈顿联邦检察官指控，马杜罗为维持政权，曾指示官员对被控密谋推翻他的反对派政治人物及军人施以酷刑。

根据起诉书，马杜罗2014年曾下令绑架军人，以逼供方式获取有关潜在异议人士的情报。当部分军人拒绝屈服时，他指示官员“加大力度”。

起诉书称，弗洛雷斯在有关会议上支持这项计划，并否决通过渗透军方内部获取情报的替代方案。

不过，两人并未被控亲自实施酷刑。

案件定于2027年6月1日开审。若所有罪名成立，马杜罗夫妇各自将面临至少50年监禁的强制性最低刑期。