也门胡塞武装周四向南部城市亚丁的总统府及行政总部所在地马希克宫（Al-Maashiq Palace）发射多枚导弹及无人机，造成至少五人死亡、16人受伤。这是自今年7月也门内战重新升温以来，总统府建筑群首次遭到直接袭击。

随着今年2月美以打击伊朗后中东局势骤然升级，受沙特阿拉伯支持、获得国际社会承认的也门政府所在地亚丁（Aden），正成为这场更大规模地区冲突的新焦点。

也门新闻部长埃里亚尼（Moammar al-Eryani）及政府官员证实，袭击发生时也门总理赞达尼（Shaya al-Zindani）及内阁成员均在现场，所幸所有人安然无恙。多名现场目击者及法新社记者透露，总统府周边随后传出巨响并升起浓烟。

也门卫生部长布海贝赫（Qasim Buhaibeh）指出，袭击直接击中了总统府内的政府官方总部，死伤者主要为安保人员及文职雇员。

一名不愿透露姓名的政府部长补充说，胡塞武装共发射了三枚导弹击中也门政府军指挥中心，另有两枚导弹击中沙特联军指挥中心，造成也门及沙特多名人员伤亡。

也门总理赞达尼随后在X平台发文，强烈谴责这一懦夫行径，指责这是胡塞武装持续袭击平民设施和平民的犯罪模式。

胡塞武装军事发言人萨里阿（Yahya Saree）发表声明承认发动了此次轰炸，并称目标是沙特驻亚丁军事行动总部。他强调，这符合胡塞武装打击任何地方的沙特增援部队的既定策略。

胡塞武装旗下的萨巴通讯社（SABA）补充称，被袭总部由沙特军官直接指挥且设有武器库。路透社目前尚无法独立核实相关说法。