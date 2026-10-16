据多名美国及西方官员透露，限制乌克兰在战场通信与无人机作战中使用的星盾（Starshield）卫星系统，相关指令直接来自美国白宫内部。

路透社引述消息人士报道，美国战争部领导层此前收到通知，要求调慢面向乌克兰战区的星盾服务速度。

消息人士没有说明白宫内由谁作出决定，也未透露由谁负责执行。美国战争部是星盾服务的最大客户。相关限制影响了乌军的无人机作战及前线行动。

乌克兰官员本周证实，安装在高速物体上的接收器在乌克兰领土上空一度失效，严重干扰了无人机的机载导航。目前接收器已被限定在每小时160公里（100英里）的移动时速以内，这导致乌军利用拦截无人机击落俄方“见证者”无人机的行动受阻。

对于限制指令，美国高级官员回应称特朗普总统从未提出此类要求，白宫则对其他官员是否下达过指示保持沉默。

SpaceX首席执行官马斯克公开回应称，星盾归美国政府所有，任何使用限制均由军方或总统决定。

目前，美国战争部、乌克兰驻美大使馆及SpaceX均未对置评请求作出正式答复。