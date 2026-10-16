日本政府消息人士透露，尽管美国持续敦促盟友增加防务开支，日本政府仍倾向于在今年底修订《国家安全保障战略》时，避免明确承诺将防卫开支提高至国内生产总值（GDP）的3.5%。

《朝日新闻》星期五（10月16日）引述多名政府消息人士报道，日本政府转而倾向于在未来五年内显著扩大国防及更广泛安全领域的支出。

报道分析，东京希望借由展现加强自身防卫能力的决心，妥善应对并安抚来自华盛顿的压力。

日本防卫省尚未就此报道作出正面回应。

据报道，美国特朗普政府此前多次在闭门会议中呼吁日本将防卫费调高至GDP的3.5%，并称这一水平是盟国应遵循的全球标准。然而，若正式承诺这一目标，将给东京带来沉重的财政负担。

《朝日新闻》指出，将国防支出提高至GDP的3.5%意味着每年开支将超过20万亿日元（约1700亿新元），这不仅需要开辟大量新的资金来源，还可能迫使日本政府实施在政治上极具争议的加税措施。