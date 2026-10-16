知情人士透露，乌克兰军方手中的美制“爱国者”防空拦截导弹已彻底耗尽。在俄军最新一轮弹道导弹袭击中，因缺乏拦截弹，几乎所有导弹均突防成功，乌克兰防空防线严重告急。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，乌克兰防空危机的背后，是乌美关系的急剧恶化。美国总统特朗普近期与俄罗斯达成进口俄柴油协议，乌克兰总统泽连斯基直言感觉被背叛，并明确拒绝美方压力，宣布乌军将继续打击俄炼油厂。

为强迫基辅收手，特朗普政府已向乌克兰及欧洲盟友发出通牒。美国国务院与五角大楼警告，若乌克兰不停止打击俄能源设施，美国将暂停共享情报，并冻结欧洲通过“乌克兰优先需求清单”（PURL）机制代购美国武器的渠道。

报道指，一旦该机制停用，乌军获取“爱国者”拦截弹的途径将被切断。尽管特朗普随后澄清未停止与乌方情报共享，但双方信任裂痕已难以弥合。

爱国者”是乌军少数能够有效拦截弹道导弹的防空系统之一，但拦截弹价格昂贵，全球供应也十分紧张。伊朗战事导致多个国家消耗库存或加强自身储备，进一步加剧供应压力。