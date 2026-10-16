美国总统特朗普严词批评乌克兰重启对俄罗斯石油炼油厂的袭击，称乌方的行为可耻，并指袭击正在推高全球能源价格。

特朗普是在美国大全新闻网（Newsmax）星期四（10月15日）发布的专访中作此表述。他在被问及乌克兰重启对俄能源设施的打击时直言：“我认为这非常可耻。”

特朗普随后将矛头对准乌克兰总统泽连斯基，指对方在寻求达成停火与结束战争的妥协意愿上，不如俄罗斯总统普京强烈。

特朗普在采访中说：“这场战争应该尽快结束，我认为他们双方实际上都希望看到冲突止步。但我发现，比起普京，泽连斯基更难打交道。”

在与特朗普关系日益疏离的背景下，泽连斯基前往布鲁塞尔会晤北约秘书长吕特，并在出席周五的欧盟峰会前与多国欧洲领导人举行双边会谈，寻求欧洲继续给予强力支持。

泽连斯基此前接受《金融时报》访问时说，乌方暂停打击俄炼油厂的举措已经结束。他强调，这是因为莫斯科并未遵守特朗普此前促成的停止袭击能源基础设施的停火协议。