随着也门胡塞武装与其对立的沙特阿拉伯及也门政府军重新爆发大规模冲突，胡塞武装展现出了强大且持久的远距离精准打击能力。

据法新社报道，自今年9月初以来，伊朗支持的也门胡塞武装对沙特境内的关键石油基础设施和各大机场展开了密集袭扰。其中，沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场成为主要目标，至今已遭遇多达20次针对性袭击。

多家智库与军事实体分析指，胡塞武装目前拥有一套组合极为复杂的庞大武器库，涵盖多种型号的弹道导弹、巡航导弹及单向攻击无人机。

英国简氏（Jane’s）战略武器分析师指出，胡塞武装的武器主要来自三大途径：一是2014年占领萨那时接管的也门政府军军火库、二是整套走私入境的成熟军备，三是通过阿拉伯海及边境走私零配件后在本地组装的武器系统。

国际战略研究所（IISS）及威尔逊中心等机构的报告显示，胡塞武装现已装备衍生自伊朗“海巴尔·谢坎”（Kheibar Shekan）的中程弹道导弹，以及源自伊朗“波斯湾”（Khalij Fars）系列导弹的“阿塞夫”（Asef）反舰导弹。

此外，胡塞武装还拥有伊朗“圣城”（Quds）系列巡航导弹。其中，“圣城-4”型导弹的射程据信可达200​​0公里（1200英里）。

在无人机领域，胡塞武装“威德-1”（Waeid-1）和“威德-2”攻击无人机均为伊朗“见证者”系列的本土仿制版。

本轮冲突的导火索是沙特军方于今年7月空袭萨那机场以阻止胡塞代表团降落，从而打破了维持四年的停火状态，使双方陷入针锋相对的局面。

军事专家警告，经历了沙特、美国及以色列多年空袭洗礼的胡塞武装是一支历经沙场的强硬对手，其抵抗韧性远超沙特预期，中东安全及国际航道短期内恐难恢复稳定。