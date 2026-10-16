（巴黎／华盛顿综合电）国际能源署（IEA）成员国同意尽快从战略储备中释出最后一批石油，包括2000多万桶柴油，以缓解高企的市场价格。

IEA的32个成员国星期四（10月15日）开会探讨释放石油的规模和时机，过后发表声明称，成员国已同意“加速释出”今年3月协议的4亿桶储备石油的剩余数量，包括2000万桶柴油。成员国至今已释出3亿3000万桶石油。

美国能源部星期四在会后发表声明称，专注于柴油的进一步行动“正在评估和推进中”，特朗普政府“继续追究欧洲国家的责任，认为他们未能履行先前的承诺，即尽量减少全球能源市场的供应中断，并协助降低能源价格”。

美国柴油价格飞涨冲击共和党中期选举的前景，华府近期非正式要求成员国额外释放柴油以缓解高企的价格，特朗普更威胁欧盟若不释出储备，将面临美国的柴油出口禁令。

但彭博社引述消息指，美国在星期四的会议并未正式提出请求，欧洲官员在会上也质疑，目前并非释出额外储备的良好时机。

能源信息机构斯巴达商品（Sparta Commodities）分析师库马尔（Abhishek Kumar）向路透社指出，IEA的最新宣布虽然方向正确，但所披露的细节不如市场预期。“2000多万桶柴油似乎只是加快释出现有承诺的数量，而不是真正额外的数量。”

美国再延长俄罗斯卢克石油制裁豁免令

美国财政部星期四宣布，将俄罗斯卢克石油公司的制裁豁免令延长至2027年4月。这意味着卢克在俄罗斯以外的国家包括美国所经营的油站，将能继续运作至明年4月24日。

不过，最新豁免准证跟之前一样，不允许“将资金转账至俄罗斯的任何个人或账户”。