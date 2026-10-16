（华盛顿综合电）新任白宫新闻秘书扎卡里亚（Katie Zacharia）接受福克斯新闻采访时承认，自己并没有通过律师执照考试，也没有重考。

41岁的扎卡里亚刚在星期一（10月12日）加入白宫。此前她曾表明自己曾从事过法律工作，特朗普也称扎卡里亚为律师。但外界对她的法律资格存疑。

她星期四（15日）面对访员询问，承认自己没有通过律师资格考试；当访员问她是否曾第二次参加律师资格考试时，她回答说：“没有”。

根据美国加州佩珀代因大学（Pepperdine University）的资料，扎卡里亚在2011年从这所大学考获法律学位。在美国，几乎所有执业律师都必须先取得法律学位，如果法学院毕业生没有获得州律师资格，即未通过州律师资格考试并获准执业，便无法在美国法律界合法执业。

不过，扎卡里亚当天早前接受右翼媒体“真实美国之声”（Real America’s Voice）采访，却积极为自己未获律师资格辩护。她说，当年忙于筹备婚事以及过后跟随丈夫外派中国，考取证照不再是首要考量”，因为她在中国执业并不需要美国证照。

在北京居住时，扎卡里亚曾在一家大型中国律师事务所担任律师。她解释说，回到美国后，由于生下第一个孩子，她没有再参加律师资格考试。

扎卡里亚说，许多法律界人士曾向她保证，因为她拥有法律学位，而且在中国积累了商业法律方面的经验，因此她可以称自己为法律专业人士。

扎卡里亚星期二首次主持白宫记者会时表现欠佳，在14分钟内只回答三道提问，记者会便草草结束，专业能力引发外界质疑。询及自己的表现，她辩称是因为没有时间准备。

另外，在星期四播出的另一项访谈中，扎卡里亚称，10年前的中国没有像样的厕所。

她接受右翼网络红人波索比克（Jack Posobiec）访问，回忆在中国的生活经历时说，在2016年，人们普遍认为中国很快就会超越美国。“当时大家都说希拉莉会赢。人们认为美国的黄金时代或辉煌岁月已经结束，而中国正蓄势待发。”

扎卡里亚补充道：“我记得非常清楚，当时我刚从中国回来，心想：‘中国怎么可能成为下一个崛起的大国？他们甚至连像样的厕所都没有’。”

据法新社报道，中国外交部发言人毛宁星期五（16日）在例行记者会上回应时，忍着笑意说：“我们欢迎她有机会多来中国看看。”