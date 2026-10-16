美国联邦调查局（FBI）和邮政署执法部门星期四（10月15日）说，正在调查一系列可疑邮件，包括各州选举官员和国会议员办公室在中期选举前收到的信件。FBI证实，部分信件含有不明物质。

参议院民主党领袖舒默、参议员帕迪利亚及墨菲的发言人都说，美国邮政署截获寄往他们办公室含有可疑物质的信件。

调查启动之际，距离决定美国国会控制权归属的中期选举已不足三周。而此时，美国邮政署正准备处理数百万张邮寄选票。

帕迪利亚在一份声明中说：“这起事件极其严峻地警示我们，为公众服务以及协助管理选举的人士面临着切实存在的危险。”

根据路透社看到的一封电邮，众议院警卫官告诉工作人员，一些公职人员收到含有可疑白色粉末的信件。

美国邮政检查局副总督察多纳休（Brendan Donahue）说：“我们致力于保护我国选举官员免受具有威胁性和危险性的邮件侵害。任何针对选举官员的威胁或袭击都是不可接受的。”

寄往宾夕法尼亚州、俄亥俄州和爱达荷州等多个州选举机构的信件在送达前已被截获。

一封发给参议院的电邮称，可疑信件的邮戳可能与寄件人地址不符，并附上信封图片，寄件人地址栏写有“DSA”字样和一个纽约市地址。