电动车巨头特斯拉星期四（10月15日）发布重新设计的新款Roadster跑车。这款跑车配备了火箭式推进器，具备惊人的空中特技能力。可在空中翻转和飞行降落。

据路透社报道，这款白色双座跑车由亿万富翁马斯克旗下的两家公司特斯拉与太空探索技术公司（SpaceX）合作研发，发布活动在得克萨斯州麦格雷戈的SpaceX测试基地举行，现场伴随着震撼的音乐、烟雾、机械嘶鸣声与倒计时，延续马斯克发布会一贯的戏剧化风格。

在演示中，这款跑车展现了极具震撼力的表演：先是借助吸附系统在斜坡上倒挂行驶，随后在空中翻转，并利用内置推进器平稳落地；紧接着，跑车再次利用推进器跃过一辆卡车及数辆汽车，同时在空中完成翻转动作。

马斯克在现场爱好者和投资者的欢呼声中说：“这是特斯拉和SpaceX工程师紧密合作、倾力打造的结晶，其成果你在任何电影里都没见过。”

倒挂行驶空中翻转 粉丝直呼“以为是AI画面”

现场表演让观众与观看直播的人兴奋不已。特斯拉粉丝兼投资者梅里特在社媒X发文说：“这是我见过最疯狂的产品演示。我亲眼看到整个过程，现在仍然想不明白，这怎能不是人工智能生成的画面。”

特斯拉车辆工程负责人莫拉维说，Roadster从静止加速至时速97公里只需不到一秒，最高时速超过370公里，单次充电的续航里程超过480公里。

对于车辆的性能极限，马斯克兴奋地说：“肯定还要快得多。我认为，它必须达到音速的一半左右。”

马斯克及其他高管没有在活动上公布新车的目标售价。发布会结束后，特斯拉的Roadster预订页面显示，新车提供两个版本：Performance版须支付5万美元（约6万5000新元）订金；配备加速推进器的Thrust版则需要25万美元订金，预计新车将于2028年投产。

特斯拉还列出一个名为Rocket的版本，并特别注明这一版本采用单座设计，配备完整的飞行系统，仅接受特别邀请预订。