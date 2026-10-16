（东京讯）伊朗战争导致造船产能紧张，新船交付周期不断拉长，二手油轮价格随之飙升，15年船龄的油轮已比新船高出约20%。

《日经亚洲》报道，日本船舶出口协会星期四（10月15日）发布的数据显示，今年4月至9月期间，日本的海外造船订单同比增长3.6%。

日本造船厂的订单已经排满，手上尚未交付的订单总量达2991万总吨。按照2025财年的产能水平计算，这相当于造船厂三年半的产量。

协会说，船厂现在甚至开始签订2030年以后才交付的造船合同。

船舶供应紧张的情况也困扰其他国家。中国造船企业占据全球半数以上的市场份额，截至6月底，中国船厂手持订单量相当于2025年产量的七倍。

新船交付周期延长，从中东地区运油到亚洲市场航线也因绕行而拉长，这些因素都增加对油轮的需求，油轮租金也在飙升。

总部位于英国的克拉克森研究公司（Clarksons Research）数据显示，10月超大型油轮的三年期日租金接近11万美元，较1月几乎翻一番。

船东希望抓住利好行情，因此对二手船的需求十分强劲。

克拉克森数据显示，船龄五年的超大型原油运输船价格为2亿1500万美元（约2亿7500万新元）；船龄10年的为1亿9000万美元；船龄15年的老船也能卖到1亿6000万美元。

相比之下，新船造价仅为1亿3100万美元。也就是说，即便船龄已达15年，价格仍比新船高出22%。

自6月左右以来，二手油轮的价格一直在大幅攀升。与1月伊朗战争爆发前相比，船龄五年的船舶价格已上涨约70%；船龄为10年的上涨80%；船龄15年的暴涨110%。

日本约90%的原油供应依赖中东地区。为应对当前的危机，东京正加紧寻找替代货源。其他国家也在采取类似举措。

日本也计划到2035年将国内造船产量提高到2024年的两倍，达到1800万总吨。政府还设立一项专项基金，支持造船产能扩张，公共和私营部门的总投资额约为9000亿日元（约72亿新元）。