国际移民组织总干事波普星期五（10月16日）在新德里接受法新社采访时说，气候变化正威胁南亚居民的生计，迫使人们离开家园，但科技进步和政府行动有助于减轻气候变化带来的冲击。

波普说，海平面上升、洪水和干旱正威胁当地居民的家园和农田。“如果人们无法生产粮食，也无法喂养牲畜，他们流离失所的可能性就会增加。对人们来说，最先想到的就是迁移。”

南亚人口庞大、资源有限，因此更容易受到气候变化的冲击。国际移民组织估计，在最坏的情况下，到2050年，南亚可能有多达4050万人被迫迁移。

波普说：“全球对弱势地区面临的风险，缺乏足够的紧迫感。”她警告，帮助居民为气候变化做好准备的资金仍然不足。

“一场人道主义灾难造成的损失可能高达数十亿美元，而投入资金采取一些增强韧性的措施，成本可能低得多。”

波普指出，人工智能可以帮助政府在灾害发生前，识别面临风险的社区。政府可以结合天气预报和当地居民的生计信息，判断哪些社区最需要援助。

“如果我们知道某个社区面临风险，就不必等到居民流离失所后才采取行动。”

相关措施可以包括改进耕作方式、培训居民掌握其他职业技能，以及在必要时，迁移那些反复遭受洪水或干旱侵袭的社区。