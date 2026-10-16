航运情报显示，尽管面临美国的海上封锁，伊朗自7月以来仍成功出口了部分液化石油气和航空燃油。

路透社报道，四名追踪波斯湾石油运输的海事安全人士说，近几周，德黑兰方面利用阿曼附近海域日益频繁的“船对船”转运活动，将这些货物隐藏其中，从而绕过封锁。

美国倡议组织“反对伊朗核武器联合会”（UANI）的分析显示，自7月中旬以来，至少有八艘装载伊朗液化石油气的气体运输船驶离阿曼湾。

海事情报机构SynMax根据卫星图像及分析发现，另一艘装载伊朗航空燃油的油轮于9月抵达缅甸。

UANI高级研究分析师雪莱说：“我们看到少数装载伊朗液化石油气的油轮成功通过封锁，但绝大多数都被美军拦截并改变航向。”

雪莱说，部分伊朗液化石油气运输船在阿曼沿海城镇锡纳斯（Shinas）和苏哈尔（Sohar）附近转运货物；另一些则在阿曼湾等待时机，随后穿过美国的封锁线。

雪莱估计，这些液化石油气货物总量约为410万桶。

她说，这些运输活动“更多是出于投机取巧”，不表明伊朗已形成利用小型船只出口石油及石化产品的新趋势。

根据UANI的分析，雪莱说，大部分货船驶往马来西亚东部外港界限海域，在那里进一步进行船对船转运，货物可能最终运往中国。

美国质疑分析准确性

针对这些分析，一名美国军方官员告诉路透社，一艘船只成功通过，并不一定意味着它逃过了封锁。美方会逐一评估每艘船只，包括审查相关文件；部分船只也可能因人道主义原因获准通行。

这名官员补充说，出于行动方面的考量，美军在密切监控部分船只，但暂未对它们采取行动。

美国中央司令部在10月13日发布的最新通报中说，最近三个月的封锁行动中，美军已使四艘商船失去航行能力，并迫使135艘船只掉头。

风险情报公司Verisk Maplecroft的中东首席分析师索尔特维特指出，伊朗日益恶化的经济状况可能会促使德黑兰采取风险更高的行动。

“如果伊朗能让成品油轮通过封锁，哪怕数量很少都很有帮助。伊朗航空业正承受来自美国制裁的巨大压力，越来越多的飞机被迫停飞，这可能导致伊朗炼油厂出现航空燃油过剩的情况。”