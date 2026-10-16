（华盛顿／亚丁综合电）美国总统特朗普周四（10月15日）说，美国没必要动用核武器打击伊朗，但不排除使用俗称炸弹之母的GBU-43/B大型空爆弹来轰炸伊朗。

特朗普在保守派媒体美国大全新闻网（Newsmax）播出的采访中说：“它（炸弹之母）根本就不是核武器，而是威力极大的炸弹。它就像是一枚微型核弹。总之，炸弹之母就是巨大的炸弹，但绝非核武器”。

他接着又说：“我不会动用核武器。我们没有必要那样做”。

特朗普之前已表明不会在中期选举前恢复打击伊朗，在这次访谈中，他并不排除在选后出手，但不会派遣地面部队进入伊朗。

特朗普说，美国正考虑攻击伊朗镐山（Pickaxe Mountain）及地下深处的隧道群。目前不清楚像炸弹之母这类武器是否能有效打击地下核设施。

访员问特朗普，何不直接宣布战胜伊朗并结束军事行动。他答说，确实可以这样做，但战争可能一年后又再次爆发。

美国有线电视新闻网（CNN）本周早些时候援引多名知情官员的话报道称，美国已制定了打击计划，其中可能包括使用GBU-43/B大型空爆弹。2017年，在特朗普的第一个任期内，美军曾动用这种武器轰炸阿富汗境内伊斯兰国组织（Islamic State）的据点。

胡塞武装袭击马希克宫 至少5死16伤

另一方面，也门胡塞武装组织周四向南部城市亚丁的马希克宫（Al-Maashiq Palace）发射多枚导弹及无人机，造成至少五人死亡和16人受伤，包括守卫和文职雇员。马希克宫是总统府和行政中心所在地。

这是也门内战7月重新升级以来，总统府首次遭到直接袭击。也门新闻部长埃尔亚尼说，总理和内阁部长都安然无恙。

胡塞武装发言人萨雷亚称，他们轰炸亚丁一处地点，并指这是沙特军事行动指挥部。

胡塞运营的萨巴通讯社（Saba）称，这个指挥部由沙特阿拉伯的军官负责运作，内部设有武器库。

胡塞武装与沙特和也门政府军重新爆发大规模冲突，展现出强大且持久的远距离精准打击能力。分析指胡塞有一套组合极为复杂的庞大武器库，涵盖多种型号的弹道导弹、巡航导弹及单向攻击无人机。

华盛顿近东政策研究所高级研究员艾里指出，经历了沙特、美国和以色列多年空袭洗礼，胡塞武装已是沙场上的强硬对手，抵抗韧性远超预期。

联合国谴责胡塞升级对沙特袭击

联合国安理会周四发表联合声明，严厉谴责胡塞武装持续升级对沙特的袭击。

沙特说，首都利雅得国际机场本月至今已受到20次袭击，造成17人死，多达333人受伤。

沙特联军发言人马利基警告，胡塞武装必须停止一切针对平民和民用设施的袭击，包括机场、海港、石油设施和基础设施。