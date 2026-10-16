（华盛顿/曼谷综合电）美国总统特朗普的“超级智能军团”星期四（10月15日）召开首次会议，同意探讨应对与网络攻击、生物安全、“模型控制和问责”相关的风险。军团将委托总统科学技术顾问委员会撰写一份报告，评估这些风险。

白宫说，军团也将制定相关规程与机制，以便实验室在遭受入侵、被黑客攻击、发生越狱及其他问题时，能够向政府发出预警和系统性通知。

这个由国家情报总监克莱顿领导的军团计划成立一个执法和消费者保护协调委员会，成员包括司法部、联邦贸易委员会等多个机构。

据白宫透露，军团并未讨论制定任何新的法律或条规，但将与前沿模型开发商和其他超级智能公司、消费者保护团体、公民自由倡导者、行业利益相关者、联邦和州执法机构交流，以了解情况并落实工作。

另一方面，七国集团（G7）成员国财政部长和央行官员星期五（16日）在泰国曼谷召开会议，同意开展桌面推演，合作应对人工智能（AI）驱动的网络攻击。他们是在国际货币基金组织（IMF）本周警告AI网络攻击可能重创金融机构的关键服务后决定合作。

日本官员透露，G7金融监管机构将制定模拟演练，以测试如何应对AI网络攻击。演练结果将检验现有规程的有效性，并用于修订相关操作手册，以便更好地应对攻击。

官员补充道，根据模拟演练的具体性质，这些由G7各国财政部门和央行开展的演练，也可能邀请私营金融机构参与。

世行给予发展中国家的关键矿产融资 五年增四倍

世界银行行长彭安杰星期五宣布，世行要在2026年至2030年的五年间将给予发展中国家的关键矿产融资提高四倍至190亿美元（约243亿新元），并挑选20个国家合作推展关键矿产计划。世行此举是要支持当地产业发展，为当地创造就业岗位和经济价值。

美国财长贝森特早前敦促世行更积极地推动关键矿产开采，包括深海采矿项目。他说，世行可通过降低开采项目风险、提供融资以及投资建设相关基础设施，来推动关键矿产开采以及提升加工能力。

不过，世行的宣布并未提及深海采矿计划，而是建议对这个新兴行业采取小心谨慎的态度。

法国经济部长莱斯屈尔星期四宣布，G7承诺提供25亿欧元（约36亿新元）协助弱势国家应对粮食不足的问题。随着全球能源价格飙升，世行确认有44个国家可能面临缺粮。