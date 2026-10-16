联合国星期五（10月16日）警告，数百万名曾因俄罗斯入侵而逃离乌克兰、后来又返回家园的乌克兰人，今冬可能再次被迫流离失所。

法新社报道，联合国国际移民组织说，俄罗斯持续袭击乌克兰的民用能源基础设施，使许多家庭几乎别无选择。

国际移民组织欧洲和中亚区域主任埃尔肯说：“乌克兰的冬天即将来临，对许多乌克兰人而言，未来几个月可能是战争爆发以来最艰难的时期。”

“数百万曾经逃离家园、后来又返回的乌克兰人，如今面临再次流离失所的风险。随着生活条件日益恶化，人们每天都在为生存而挣扎，面临艰难的抉择。”

国际移民组织估计，目前仍有近360万人在乌克兰境内流离失所，约380万人已返回家园，但他们的房屋可能已经遭到破坏；估计有145万名返乡者居住在前线地区，其中仅哈尔科夫州就有约56万人。

埃尔肯说，俄罗斯无人机袭击“往往针对民用基础设施”，反复的攻击破坏了乌克兰的电力、供暖和供水系统。

他指出，确保居民能够稳定获得供水是当务之急，因为供水系统的运作依赖于电力。

国际移民组织已在乌克兰各地建设31座太阳能发电站，为供水系统提供支持。

埃尔肯说，对于住在公寓楼内、独自生活的210万名老年人而言，如果供暖或电力供应长时间中断，“很快就可能演变成人道主义紧急状况”。

波兰、德国和捷克是接收乌克兰难民人数最多的国家。

埃尔肯说：“我相信，这些国家正为一种可能性做准备：如果乌克兰局势进一步恶化，乌克兰人可能会再次逃离家园。”