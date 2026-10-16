乌克兰总统泽连斯基星期五（10月16日）要求欧盟领导人明年额外提供700亿欧元（约1007亿新元），帮助基辅继续与俄罗斯作战。

法新社报道，泽连斯基在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上发表讲话时说：“明年的战争开支将达到1550亿欧元。我们需要你们至少再提供700亿欧元，用于国防、武器和增强乌克兰的韧性。”

“这是一个切实可行的金额。我恳请你们设法提供这笔援助。这将有助于我们遏制俄罗斯。”

欧盟目前正向乌克兰分期发放一笔总额900亿欧元的贷款，用于满足其截至2027年底的资金需求。

但乌克兰当局警告，俄罗斯的袭击重创乌克兰经济，国家预算仍面临巨大的资金缺口。

德国总理默茨星期四（15日）说，欧盟必须筹措更多资金，为乌克兰提供财政支持。

默茨在欧盟领导人峰会开幕时说，各国领导人正就关键预算问题展开磋商。“我们必须竭尽所能，帮助乌克兰度过这个冬天，并为明年提供支持。我们必须再次增加资金支出，才能真正为乌克兰提供长期援助。”

欧盟委员会说，目前正与基辅合作，以确定乌克兰明年所需资金的确切数额。

外交官说，欧盟外长可能在12月讨论这个问题。

同时，欧盟正敦促英国、加拿大和日本等其他支持乌克兰的国际伙伴提供更多资金，以填补缺口。