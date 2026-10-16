乌克兰总统泽连斯基星期五（10月16日）在欧盟峰会上抨击美国总统特朗普与俄罗斯达成的柴油交易，并欢迎欧洲盟友在谈判中发挥更大作用。他形容莫斯科对和平谈判的态度是“闹剧”。

路透社报道，在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，泽连斯基说，俄罗斯并不想要和平。他还说，乌克兰使用的SpaceX的星盾（Starshield）卫星系统仍受到干扰。

乌军依靠星盾开展战场行动，并拦截俄罗斯无人机对远离前线城市发动的袭击。

特朗普上周宣布与俄罗斯达成柴油交易协议，这激怒了乌克兰及其欧洲盟友。

泽连斯基在峰会场边举行的记者会上说：“如今，我们可以看到，资金将通过这项柴油交易重新流入俄罗斯。”

“这项柴油交易带来的收益，远不足以抵消霍尔木兹海峡对全球市场的影响。但它会让更多资金直接流入普京口袋，为这场战争提供资金。”

泽连斯基还指责俄罗斯总统普京根本无意以任何形式展开和平谈判。

他说：“普京根本不想以任何形式进行和平谈判。他玩弄文字游戏，声称俄方有所回应……说白了，这看起来就像一场闹剧，根本看不出他有真正结束战争的意愿。”

乌克兰领导层一直对星盾受到干扰感到担忧。

一名美国官员否认特朗普下令故意降低星盾的运行速度。星盾是星链（Starlink）服务的军用级版本。特朗普本星期也说，美国与乌克兰之间的情报共享仍在继续。

泽连斯基说，星盾运行情况已有改善，但尚未完全恢复。他补充说，系统受到干扰使平民面临风险。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯说：“星链对乌克兰确实至关重要。遗憾的是，短期内欧洲无法取代这项能力。”