美乌关系因乌克兰“星盾”服务中断风波裂痕扩大，乌克兰总统泽连斯基呼吁欧洲盟友加大援乌力度，为基辅提供额外700亿欧元（约1009亿新元）援助。

泽连斯基星期五（10月16日）在布鲁塞尔参加欧盟峰会时，请求欧盟提供更多“爱国者”拦截导弹，帮助抵御俄罗斯导弹袭击；他也希望，明年能额外筹集700亿欧元的援助，助力基辅继续战斗。

他表明：“这个数额切合实际。我恳请各位落实这份支持，这有助于我们遏制俄罗斯的攻势。”

欧盟委员会主席冯德莱恩确认，这700亿欧元的资金缺口“必须得到填补”。她敦促各成员国挺身而出提供帮助。

欧盟各国领导人要求欧盟委员会就如何筹措这笔资金提出具体方案。

法国总统马克龙都说，基辅的支持者会评估这项诉求；德国总理默茨则称，欧盟将在今年年底前对此进行讨论。

马克龙还表明，欧洲正竭尽全力，通过提供卫星影像和预警系统，帮助乌方增强自卫能力。

欧盟目前正分批向基辅发放总额900亿欧元的贷款，此举旨在帮助乌克兰填补直至2027年底的资金缺口。

然而，乌克兰当局警告，由于俄罗斯的打击严重冲击国家经济，乌克兰仍会面临巨大的预算缺口。

围绕新一轮资金筹措的讨论，再次引发要求欧盟动用约2000亿欧元俄罗斯央行冻结资产来资助乌克兰的呼声。

不过，这个提议的落实进展缓慢，因为持有大部分相关资金的比利时仍持反对态度。

乌克兰近日因乌克兰“星盾”服务中断事件，与美国政府陷入争端。欧洲领导人在这次布鲁塞尔峰会上，向外界展示欧盟与泽连斯基团结一致的姿态。

欧洲理事会主席科斯塔表明：“现在绝不是撤回对乌克兰支持的时候，也不是减轻对俄制裁的时候，而是应该加大力度支持基辅、增强对俄施压的时候。”

荷兰首相耶滕也说：“乌克兰目前的局势确实非常严峻，俄罗斯频频发动袭击，而乌美关系也十分紧张。我们欧洲今天必须展现出对乌克兰无条件的支持，并探讨还能采取哪些进一步的行动，”