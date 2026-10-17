胡塞武装再次空袭也门临时首都 亚丁民用机场遭袭
图为2026年10月8日，也门亚丁附近的临时营地收容了因胡塞武装与也门政府军发生冲突而流离失所的民众。 （路透社）
也门胡塞武装再次对也门临时首都亚丁的沙特阿拉伯目标发动空袭，国际承认的也门政府谴责胡塞武装对亚丁民用机场实施打击。
新华社引述胡塞武装控制的马西拉电视台星期五（10月16日）报道称，胡塞武装当天对位于也门南部临时首都亚丁发动袭击，目标是亚丁国际机场附近巴德尔军事基地（Badr Military Base）内的“沙特军队指挥部及武器库”。
报道未提供更多细节。
一名当地政府安全官员当天早些时候告诉新华社，两枚导弹落入亚丁国际机场附近；第三枚则击中亚丁西部布赖卡区（Al Buraiqah）的一处军事基地，那里靠近沙特领导的阿拉伯国家联军指挥部。
新华社记者在现场附近听到三声剧烈爆炸声，并看见多辆救护车驶向遭袭区域。
也门政府新闻部长穆阿马尔（Moammar al-Eryani）星期五晚间在社媒发文说，一架也门航空公司客机当天在亚丁国际机场准备起飞时，胡塞武装发射的两枚导弹落在飞机附近，但机上乘客和机组人员幸免于难。
声明说，这架客机计划从亚丁飞往埃及开罗，两枚导弹落在距飞机约500米、距起飞跑道中部约100米处。
声明谴责袭击民用机场的行为，称此举严重违反国际法。
也门局势日益升级，胡塞武装星期四（15日）向位于亚丁的总统府发射六枚弹道导弹，造成五人死亡、另有16人受伤。