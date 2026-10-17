也门胡塞武装再次对也门临时首都亚丁的沙特阿拉伯目标发动空袭，国际承认的也门政府谴责胡塞武装对亚丁民用机场实施打击。

新华社引述胡塞武装控制的马西拉电视台星期五（10月16日）报道称，胡塞武装当天对位于也门南部临时首都亚丁发动袭击，目标是亚丁国际机场附近巴德尔军事基地（Badr Military Base）内的“沙特军队指挥部及武器库”。

报道未提供更多细节。

一名当地政府安全官员当天早些时候告诉新华社，两枚导弹落入亚丁国际机场附近；第三枚则击中亚丁西部布赖卡区（Al Buraiqah）的一处军事基地，那里靠近沙特领导的阿拉伯国家联军指挥部。

新华社记者在现场附近听到三声剧烈爆炸声，并看见多辆救护车驶向遭袭区域。

也门政府新闻部长穆阿马尔（Moammar al-Eryani）星期五晚间在社媒发文说，一架也门航空公司客机当天在亚丁国际机场准备起飞时，胡塞武装发射的两枚导弹落在飞机附近，但机上乘客和机组人员幸免于难。

声明说，这架客机计划从亚丁飞往埃及开罗，两枚导弹落在距飞机约500米、距起飞跑道中部约100米处。

声明谴责袭击民用机场的行为，称此举严重违反国际法。

也门局势日益升级，胡塞武装星期四（15日）向位于亚丁的总统府发射六枚弹道导弹，造成五人死亡、另有16人受伤。