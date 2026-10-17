白宫方面透露，美国总统特朗普刚刚任命的新闻秘书扎卡里亚已离职。她上任还不到一周。

特朗普的顾问星期五（10月16日）告诉美国有线电视新闻网（CNN），总统已解雇扎卡里亚（Katie Zacharia），结束了她短短五天的任期。

特朗普当天早些时候说，他已要求扎卡里亚重新考虑是否担任这个职位。“老实说，如果我是你，我会重新考虑一下……你需要这份工作吗？我觉得你并不需要。”

扎卡里亚曾是保守派评论员，是特朗普钦点的白宫新任新闻秘书。前新闻秘书莱维特8月离职后，这个重要职位一直空缺，直到扎卡里亚接任。

然而，扎卡里亚在本周二（10月13日）的记者会上表现不尽如人意，而且她的律师资格也遭到质疑，因此受到媒体和总统其他幕僚的巨大审视压力。

特朗普早前曾说，扎卡里亚受到媒体的不公对待。

他称赞扎卡里亚是一名忠诚的支持者，但同时也明确坦承，她并不适合担任政府首席发言人，无法胜任代表他发声的工作。

一名接近特朗普的消息人士告诉CNN，特朗普在个人层面上依然尊重并青睐扎卡里亚。

这名人士及另一名知情人士还透露，扎卡里亚和家人将于周五晚间，在副总统官邸与万斯和他的家属共进晚餐。这个安排释说明，特朗普政府依然对她评价颇高。