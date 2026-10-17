俄罗斯总统普京同意配合教宗良十四世的要求，将重要物资运送乌克兰俄控城镇奥列什基。

路透社报道，克里姆林宫星期五（10月16日）在一份声明中宣布这一消息。

梵蒂冈方面说，教宗致电普京，要求普京安排停火，让援助和食物进入奥列什基（Oleshky）。

奥列什基位于乌克兰赫尔松地区，自2022年2月起被俄方占领，当地居民反映粮食危机正在加剧。梵蒂冈说，教宗深切关注当地人道主义局势。

俄罗斯和乌克兰互相指责对方阻止向奥列什基供应物资，乌军希望夺回这座城镇。

克宫在声明中说：“梵蒂冈有意帮助创造必要条件，确保奥列什基居民的安全并组织重要物资；。这一意图已得到支持，双方同意就此事进行合作。”

不过，声明并未提到停火。

良十四世现年71岁，近期刚接受肺癌手术，目前在罗马的医院康复。

梵蒂冈星期五早些时候说，教宗的病情正在稳步改善，能够工作和进行正常日常活动。克里姆林宫称，普京祝愿教宗早日康复。

据悉，教宗与普京曾在去年6月有过一次交谈。梵蒂冈称，教宗还重申罗马教廷对任何和平倡议的承诺。

联合国乌克兰人权监察团团长贝尔指出，的奥列什基战前人口约为2万4000人，目前仍有约半数居民，其中包括47名儿童。