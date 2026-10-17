联合国新任秘书长竞选进入关键阶段，哥斯达黎加前副总统格林斯潘以微弱优势暂居领先地位，但目前尚未出现明确的胜出者。

综合新华社和路透社报道，联合国安全理事会星期五（10月16日）就下一任联合国秘书长遴选举行第六轮意向性投票。

安理会当月轮值主席、希腊常驻联合国代表巴尔塔（Aglaia Balta）在投票结束后说，投票结果将通过候选人推举国通知各候选人。

安理会意向性投票采取闭门方式，只有安理会成员代表在场，投票结果不作官方记录、不对外公布。

投票意向分别为“鼓励”“劝阻”“不发表意见”。本轮意向性投票，五个安理会常任理事国首次使用与非常任理事国不同颜色的选票，以便确认五常中是否存在“劝阻”票。

在安理会意向性投票中，候选人必须获得至少九票鼓励，并且五常均不劝阻，方可获得安理会推荐，经联合国大会任命。

据知情人士向路透社透露，星期五意向性投票的局面并未发生根本变化。哥斯达黎加前副总统格林斯潘（Rebeca Grynspan）获得了九张“鼓励”票、五张“劝阻”票、一张“不发表意见”票；五张“劝阻”票里，有两张来自安理会常任理事国。

近几个月进行的五次民意测验中，有四次显示70岁的格林斯潘处于微弱领先地位。

在8月份的一次测验中，位居榜首的则是圭亚那常驻联合国代表罗德里格斯-伯克特（Carolyn Rodrigues-Birkett）。

罗德里格斯-伯克特在星期五的投票中，获得了八张“支持”票、六张“劝阻”票，以及一张“不发表意见”票；“劝阻”票中同样有两张来自常任理事国。

国际原子能机构总干事格罗西也在竞逐联合国秘书长职位。他的得票情况与罗德里格斯-伯克特几乎相同，但支持他的常任理事国数量少了一席。

下一任联合国秘书长遴选于去年11月启动。安理会前五轮意向性投票分别于7月30日、8月21日、9月18日、9月29日、10月7日举行。目前下任联合国秘书长共有七名候选人。

现任联合国秘书长古特雷斯来自葡萄牙，2017年1月上任，2021年获得连任，任期至今年12月31日。根据惯例，秘书长任期五年，可连任一次。

古特雷斯当选时，安理会共经过六轮意向性投票，才最终达成共识。

此外，在联合国80多年的历史上，还从未选出过女性秘书长。