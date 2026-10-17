法国各地预计爆发由学生、工会和“黄背心”运动成员发起的大规模示威活动，抗议高物价以及日益瓦解的社会模式。

路透社报道，这场抗议预计当地时间星期六（10月17日）举行，参与者可能达到数万人。

这波示威潮始于9月，最初源于巴黎北部贫困郊区的一些高中，示威者当时抗议教师缺勤和学校设施破旧等问题。这种不满情绪迅速演变成一场席卷全国的运动，旨在反对不平等、公共支出不足以及社会生活水平下降。

总统马克龙的任期已进入最后阶段，如今法国民意严重分裂，政治格局支离破碎。

投资者纷纷抛售法国国债，导致法国借贷成本飙升至20多年来最高水平，这也凸显法国在整顿公共财政方面长期面临的困境。

总理勒科尔尼星期四（15日）表明，当局担心抗议期间会发生动乱。

“整个国家正处于一种疲惫的状态。我们仿佛身处一场持续不断的危机之中，生活充斥着战争、通货膨胀，以及与购买力相关的问题。”

政府指责极左翼政党不屈法国煽动抗议活动，但不屈法国予以否认。

极有声望的极右翼反对党国民联盟党魁巴尔代拉（Jordan Bardella）也说，预计周末的抗议活动会出现暴力事件。“我非常担心，这对法国来说会是混乱的一天。”

勒科尔尼强调，当前的抗议活动是几十年来最暴力的一次。自抗议开始以来，已有超过900名警察受伤。

与此同时，社媒上仍有呼吁以往抗议运动参与者加入此次行动的呼声，似乎已见成效。人们担心，这次抗议规模可能进一步扩大。