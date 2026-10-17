（东京法新电）尽管日本反移民情绪日益高涨，但境内今年的外国居民人数仍创下历史新高。

日本出入国在留管理厅星期五（10月16日）公布的数据显示，截至6月底，不包括短期访客的在日外国居民人数已达428万，较去年底增加15万6000人，约占日本总人口的3.5%。

关西国际大学客座教授、移民问题专家毛受敏浩指出，日本从高技能专业人才到服务业员工等各个层面都面临劳动力短缺。

他说：“日本人口每年减少逾90万……我们别无选择，只能依靠外国劳工。”

他指出，政府采取的措施，例如使用人工智能（AI）和机器人，以及提高女性和老年人的劳动参与率，都无法完全填补这一缺口。

不过，日本政府10月收紧永久居留资格的申请规定，要求外国人具备更高的年收入和更高的日语水平。

毛受敏浩说，新规定可能已开始产生影响，过去一年外国居民人数增加约30万，略低于此前一年的36万。“如果获得永久居留权变得困难，人们就会觉得长期留在日本的好处变少了。”

此外，日元疲软和工资偏低也可能促使人们离开。不过，毛受敏浩预计，由于劳动力短缺，到了2040年代，日本的外国居民人数将达到1000万。

日本法务部星期五还宣布，截至7月1日，非法逾期居留人数已降至约6万5000人，较年初减少4.8%。