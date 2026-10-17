正在泰国曼谷举行年会的国际货币基金组织（IMF）成员国一致呼吁，应加大对因战争负面溢出效应和高能源价格而面临短期融资挑战的国家的支持力度。

路透社报道，国际货币与金融委员会（IMFC）星期六（10月17日）在曼谷结束会议后，发表主席声明指出，全球经济风险依然偏向下行。

IMFC主席、沙特阿拉伯财政部长穆罕默德（Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan）在声明中强调，冲突升级和贸易紧张局势可能会进一步破坏关键贸易路线，加剧包括能源产品在内的大宗商品价格压力，并恶化能源与粮食安全。

与此同时，IMF总裁格奥尔基耶娃星期六也在IMF与世界银行年会闭幕记者会上分享，IMF批准了伊拉克申请的贷款计划，同时也在深入讨论对黎巴嫩的援助。

格奥尔基耶娃说：“我们将向伊拉克提供资金和政策方面的双重支持。至于黎巴嫩，我们正与黎巴嫩当局进行非常深入的讨论。”

她补充说，虽然仍有一些后续工作需要共同完成，但她有信心这项工作最终会取得成功。

此前，世界银行行长彭安杰曾分享，世行与IMF正通过多项举措，协助发展中国家应对高债务问题，其中包括帮助各国增加国内财政收入。