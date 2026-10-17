巴西总统卢拉的竞选团队指控科技巨头Meta限制卢拉在社交媒体上的帖文传播，涉嫌干预总统选举、偏袒他的对手弗拉维奥·博索纳罗后，巴西最高选举法院一名法官下令，要求Meta不得在10月25日举行的第二轮总统选举决选前，干预任何候选人的政治或大选相关内容的传播。

彭博社星期五（10月16日）报道，巴西法官贝利齐（Marco Aurélio Bellizze）星期四（15日）发布了上述指令。

贝利齐警告，Meta若未能遵守指令，将面临每日50万雷亚尔（约12万6500新元）的罚款。不过，这个裁决仍需由最高选举法院全员合议庭进行复核。

寻求连任的现任巴西总统卢拉，将在10月25日举行的第二轮投票中，与极右翼前总统博索纳罗之子、参议员弗拉维奥·博索纳罗（Flavio Bolsonaro）对决。首轮投票中，卢拉获得了约45%的选票，略低于博索纳罗的47%。

卢拉竞选团队上星期六（10日）发表声明说，Meta旗下的Instagram近日阻止卢拉的账号推广帖文，其中一则官方帖文的观看次数也出现异常中断，影响传播范围。卢拉及其他左翼领袖的账号更是在10月4日首轮选举投票前，突然从Instagram搜索结果中消失。

此外，团队也发现在使用WhatsApp内置的生成式人工智能工具“Meta AI”时，Meta AI拒绝生成与卢拉相关的图像，却能生成有利于博索纳罗的竞选宣传材料。

贝利齐在星期四的判词中指出：“考虑到这个工具面向所有WhatsApp用户开放，且距离决选仅剩10天，有必要要求其对两名候选人适用相同标准，不得生成赞同或反对任何一方的竞选宣传，并要求该公司对其使用的标准作出说明。”

巴西《圣保罗页报》星期五（10月16日）则引述获取的内部讯息报道，Meta员工承认对Instagram施加了限制，影响了卢拉的个人主页。报道还指出，员工发现算法会在Instagram和WhatsApp上推荐反对党候选人博索纳罗的个人主页，而这种做法是巴西选举法院明确禁止的。

Meta发言人星期五回应称，《圣保罗页报》报道中提到的技术问题此前已属公开信息，报纸引用的内部对话“仅涉及这些问题的严重程度以及迅速解决问题的努力，绝不涉及政治干预”。

发言人在一份声明中强调：“任何暗示Meta偏袒一方的说法都是虚假的。”

在星期五发布的另一份单独声明中，Meta澄清称，影响巴西2026年总统竞选的一系列技术事件均属于不相关的技术故障，并非政治偏见或干预的证据。

公司解释称，卢拉的广告账号在9月23日因一条广告误触发防欺诈系统而被错误封禁了一个多小时。此外，10月发生的全球性网络中断曾短暂影响了短视频功能Reels的播放量及部分Instagram广告的创建，波及了包括卢拉和博索纳罗竞选团队在内的全球用户和广告商。