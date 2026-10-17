（华盛顿／亚丁综合电）美国中央司令部声称，伊朗经历九个月的战争和美国的经济封锁后已陷入财务困顿，长期获德黑兰支持的黎巴嫩真主党、加沙地带哈马斯和伊拉克什叶派民兵等代理人组织，如今甚至须要反向汇款，救济以往的金主。

中央司令部司令库珀星期五（10月16日）发布视频称，美军的海上封锁已导致伊朗损失250亿美元（约320亿新元）的石油收入，中央司令部和美国财政部最近几周也成功冻结伊朗持有的3亿5000万美元加密货币。

伊朗政府如今被迫扣发公务员、内政部队和伊斯兰革命卫队的工资、退休金和福利。

他说：“伊朗军方的财务状况已明显紧绷。据传，整个区域与伊朗同一阵线的民兵组织都扣发军饷，以将资金汇给发不出工资给士兵的革命卫队。”

库珀还说，伊朗过去几周显著增加在霍尔木兹海峡打击商船，是因为革命卫队已狗急跳墙。不过他强调，海峡仍维持开放，上周有400艘船和1亿桶石油运出。

美中期选举前不欲升级反让伊朗更放胆攻击船只

美国新闻网Axios周五引述美方官员报道，白宫已下令美军暂停打击伊朗在霍尔木兹海峡的反舰导弹和无人机发射设施，以免战事在中期选举前升级，但这反而让伊朗更放胆攻击商船。美军担心船运公司望而生畏，减少输出原油，推高国际油价。

美国官员称，白宫和卡塔尔调停方仍在等待伊朗回应美方提出的停战条件，并已告知伊朗外长阿拉格齐不要等到中期选举结束，因为特朗普到时不一定更愿意妥协，反而会重拳出击。

特朗普周四受访时声称不排除使用美军威力最大的非核武弹头、俗称“炸弹之母”的巨型空爆炸弹打击伊朗，并透露美军正在探讨轰炸位于镐山地下深处的核设施。

不过军事专家分析指出，巨型空爆炸弹虽能有效打击革命卫队的军事设施，但并不适用于轰炸深埋地底的设施，最合适的仍是巨型钻地弹。

美军去年6月在“午夜重锤”行动中便已出动巨型钻地弹，特朗普当时宣称将伊朗核设施彻底毁灭。

伊朗再否认涉及胡塞袭击行动

也门胡塞武装星期五继续向沙特阿拉伯支持的也门政府发动强力打击，袭击沙特军队在也门的指挥总部和一处武器仓库，但导弹击中亚丁机场。也门方面称，一架准备飞往开罗的也门航空客机险些被击中。

沙特当天拦截了一枚射向红海主要石油出口港延布的导弹。沙特外交部谴责伊朗“鼓励”胡塞组织升级攻势。

不过，伊朗否认与胡塞发动的袭击有任何关联。伊朗总统佩泽希齐扬星期五与格鲁吉亚总理科巴希泽会谈时，也否认德黑兰寻求发展核武器，并表明愿意进行对话。