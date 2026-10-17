美国媒体报道，人工智能初创公司Anthropic已自行拟定并向美国国会议员推介了一份AI安全法案草案，旨在对前沿人工智能（frontier AI）的安全与保障进行监管，并设定政府可以干预模型发布的风险门槛。

美国新闻网站Politico星期六（10月17日）引述三名匿名知情人士报道，来自Anthropic的代表已悄悄向一些议员推介了一份AI安全法草案。

这份草案规定，当某款AI模型存在可预见的即时风险，即可能造成超过10亿美元（约12.8亿新元）的财产损失，或导致超过50人死亡或重伤时，政府可以阻止这个模型的发布或使用。

草案也规定，上述重大风险必须是源于AI模型制造或散布生物武器、摆脱开发者的控制，或发动网络攻击。

根据法案，如果评估机构认定某家公司的前沿模型存在上述“即时列明风险”，该评估机构必须在完成评估后72小时内向商务部报告。商务部在确认风险后可向法院申请禁令，但草案文本明确禁止任何其他美国政府部门、机构或官员擅自暂停模型的研发、部署或内部使用。

此外，草案也要求AI开发商必须对模型进行测试，并向公众公开结果，同时须允许独立评估机构定期审查。

Anthropic发言人证实，这份法案草案体现了公司早些时候发布的“先进AI框架”（Advanced AI Framework）中的建议，公司自今年6月以来也一直在向联邦和州议员宣传这些主张。

发言人说：“我们的建议赋予了联邦政府阻止或遏制最强大模型进行危险部署的能力。这些都是我们认为国会应当采取行动的合理政策。”

不过，Anthropic拒绝透露这份草案的推介范围及目前的接受程度。美国商务部也没有回应媒体置评请求。