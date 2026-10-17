（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯总统普京星期五（10月16日）说，俄罗斯正在乌克兰境内靠近俄乌边界划设安全区，并强调在未来与基辅举行的任何和平谈判中，这一安排都不容谈判。

普京身穿军装视察一处军方指挥部时告诉记者，划设安全区是为了回应乌克兰在2024年至2025年间，对俄罗斯西部库尔斯克州发动的越境攻势。“我们的目标是确保俄罗斯边境地区未来获得绝对安全，我们不打算把这列为将来与乌克兰和平谈判的课题。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，计划中的安全区全长660公里，目前约70%已由俄军控制。

普京早前曾谈及建立安全区的必要性，但这是他首次明确规划范围，并将其定性为谈判的禁区。

普京也重申，完全夺取顿涅茨克是俄罗斯的主要目标之一，并指乌军目前只控制顿涅茨克东部略多于10%的区域。

在普京展现强硬立场之际，美乌外交关系陷入严峻危机。美国总统星期五签署一项行政命令，豁免多项原定未来几天生效的对俄制裁和关税措施。特朗普在行政命令中称，豁免这些措施符合美国的国家利益。

分析指出，特朗普此举旨在通过此前与莫斯科达成的柴油协议，把更多俄罗斯柴油引进国际市场，以赶在11月中期选举前平抑美国国内油价。

然而，这一系列决定引发乌克兰方面的强烈愤慨。乌克兰总统泽连斯基周五在布鲁塞尔参加欧洲联盟峰会时谴责美俄柴油协议，直言这项协议为俄罗斯的军事行动提供资金来源。

特朗普则批评泽连斯基下令乌军恢复对俄罗斯炼油厂的打击行动，斥责这些行为“可耻”。

泽连斯基向欧盟紧急求援700亿欧元

乌军本周在战场上也受到严重干扰。泽连斯基说，全球首富马斯克旗下的星链及军用版星盾（Starshield）卫星通信服务受阻，影响乌军拦截俄罗斯无人机的能力。

不过，特朗普和马斯克都否认下令限制对乌克兰的星链服务。欧盟承诺协助乌克兰降低对星链的依赖，但承认欧盟没有现成的替代方案。

在战局严峻与美国支持动摇的双重夹击下，泽连斯基星期五向欧盟领导人提出紧急求援，要求欧盟明年再提供至少700亿欧元（约1007亿新元）的资金支持，并出台针对俄罗斯弹道导弹、先进通信系统及无人机产业链的第22轮制裁措施。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，这笔资金“必须到位”，并呼吁成员国“出手相助”。