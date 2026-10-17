日本气象厅调查发现，发生误发里氏9.9级大地震警报后撤销的乌龙事件，是由于一项防误报功能失灵，可能是在设置系统参数时，发生了某种人为失误。

共同社报道，日本气象厅星期五（10月16日）午间一度推定北海道千岛列岛发生了9.9级地震，因此向多地发布了紧急地震速报，但8分钟后便取消了警报，闹出乌龙，扰乱了部分铁路交通运营。

日本气象厅当天连续召开三场记者会，就事件造成的严重困扰郑重道歉，并分享事件调查进度。

在首场记者会上，气象厅负责人澄清，系统误判发生了一次震源在千岛列岛的9.9级地震；在第二场记者会中，负责人进一步解释说，错误推测发生9.9级地震并发出相应警报，可能是震源位置推定错误所致。

在当晚的第三场记者会上，气象厅负责人解释，气象厅发布的紧急地震速报，是根据日本国内观测点捕捉到的数据，全自动计算并发布的。

这次事件中，实际发生的地震是在堪察加半岛附近发生的6.9级地震，但由于系统内的错误，误将堪察加半岛以东相当远的地点判定为震源，估算出震级为9.9级，之后又把千岛列岛错设为震源，使用9.9级来预测了震度，因此才向日本广大地区发布了紧急地震速报。

气象厅称，未发现来自外部的非法访问，否定了遭受网络攻击的可能性。

气象厅负责人在星期六（17日）的采访中进一步说明，为了防止过高估计地震规模，系统原本设定了不使用距离震源超过700公里的观测点数据，但这项功能这次失灵，导致系统使用了距离估算震中约1800公里外的观测数据，得出过高的震级，并触发了警报。

负责人称，尚不清楚防误报功能失灵的原因及持续时间，但认为在设置系统参数时，可能发生了某种人为失误。

紧急地震速报分为面向铁路运营方等的“预报”，以及预计将出现更强烈摇晃时面向公众发布的“警报”。过去也曾发生过紧急地震速报发布后不久取消的情况，但这是第一次取消面向公众的“警报”。

此外，日本过去也发生过几次基于过度高估震度的预测而错误发布警报的情况，只是当时并未取消。

星期五的警报发出后，东海铁路公司（JR东海）的防灾系统启动，导致东海道新干线“新横滨-丰桥”段上下行线路一度暂停运行。

日本内阁秘书长木原稔星期五也说，这起误报事件“给受到影响的人们带来极大担忧和负担”，并强调政府正在严肃对待此事。

人类目前有记录的最大地震，是1960年发生在智利的9.5级地震。据估算，如果实际发生9.9级地震，所释放的能量将相当于2011年东日本大地震的约22倍。