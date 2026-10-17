（曼谷综合电）国际货币基金组织（IMF）警告，战争与贸易纷争可能导致全球能源与粮食安全恶化。如今，全球经济风险偏向下行，IMF成员国一致呼吁为深受冲击并面对融资挑战的国家提供更多财政支援。

IMF属下负责监督全球金融事务的国际货币与金融委员会（IMFC）星期六（10月17日）在曼谷举行会议后发表主席声明警告：“冲突升级和贸易紧张局势可进一步破坏关键贸易航道，加剧商品价格压力，包括精炼能源产品，致使能源与粮食安全形势进一步恶化。”

IMF总裁格奥尔基耶娃与IMFC主席、沙特阿拉伯财长贾丹过后召开联合记者会。

贾丹在会上说，全球经济虽面对战争、能源与粮食安全、国债高企以及人工智能（AI）快速发展风险等各种挑战，却依然展现“让人惊叹的韧性”，但各国不能掉以轻心，须重建财政缓冲，同时保护弱势人口和可提升增长的投资。

美伊战争2月底爆发后，能源价格飞涨冲击全球，各经济体不论收入水平都承受着更大的通胀压力。IMF指出，遭受最大冲击的是依赖石油进口，却又未能从AI投资拉动的增长中获益的低收入国家。

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格奥尔基耶娃表明，IMF有责任在必要时协助遭受价格冲击的低收入国家重组债务、动员本土资源并引进国际融资。她也承诺，会“不停歇地为低收入国家争取更多资源”。

格奥尔基耶娃：全球经济乐观与担忧并存

在这场IMF与世界银行年会的最后一场记者会上，格奥尔基耶娃以“乐观与担忧并存”来总结今年的年会氛围。她说：“乐观的是全球经济的韧性、AI的潜力和亚洲的动力。但AI也被认为是忧虑的来源，与通胀、高国债、战争和气候风险并列。”

她说，各国看好AI的发展潜力，但希望建立防护机制，并警告过度依赖AI为增长动力如同“单脚站立”。

据悉，美国代表早前试图游说成员国在主席声明中，以“超级智能”（Super Intelligence）一词取代“人工智能”，向特朗普的偏好看齐。声明最终两者都未采用，而是以“先进智能科技”（advanced intelligence technologies）代之。

近半成员国代表在俄罗斯财长讲话时离席

贾丹在记者会上坦承，当俄罗斯财长西卢安诺夫在IMFC会议上发言时，近半数与会代表离席。不过他坚称，最重要的是所有成员都对主席声明表示支持，这意味着会议的目的已达成。

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，IMFC成员便一直因俄乌问题无法达成联合声明，今年也不例外。美国邀请俄罗斯回返今年的二十国集团（G20）会议桌，上周又暂停对俄柴油的制裁，以致美乌关系再陷紧张，也引发欧洲多国不满。许多欧盟代表在俄财长发言时纷纷离席表达抗议。

一名欧洲外交官告诉路透社：“乌克兰战争攸关欧洲人的生死存亡，我们不能与俄罗斯恢复正常关系。”