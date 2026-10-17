（华盛顿综合电）美国财政部星期五（10月16日）公布的数据显示，尽管总统特朗普曾承诺削减政府开支，但美国2026财年的预算赤字总额扩大至1.99万亿美元（约2.55万亿新元），较前一年的1.78万亿美元增加12%，创下自2021年以来的最高纪录。

推高支出的一个主要原因是美国政府负债沉重导致利息负担飙升。美国政府今年8月债务总额突破40万亿美元，导致过去一个财年支付的债务利息剧增1440亿美元，达到创纪录的1.36万亿美元。

此外，特朗普第二任期大规模加征关税原本预期的巨额进账并未如愿实现。今年2月，美国最高法院推翻特朗普实施的全球关税措施，并下令退还已征收的关税。在截至9月30日的2026财年，美国政府已退还1450亿美元的关税及其他海关税款，抵消了特朗普关税带来的大部分收入增幅。

另一方面，社会保障和联邦医疗保险（Medicare）等社会福利支出持续增加，加上国防开支大增480亿美元，也导致财政支出持续攀升。

总体而言，2026财年中，美国政府收入增加3%，达到5.4万亿美元，但支出规模更大，增6%达到7.4万亿美元。

牛津经济研究院经济师豪滕指出，下一财年的预算赤字规模可能与今年类似，但“如果与伊朗的战争持续到2026财年后期，预算缺口可能会进一步扩大”。

自去年重返白宫以来，特朗普一再承诺削减赤字和政府支出。由共和党掌控的国会虽通过裁减联邦雇员、削减外援、收紧医疗补助计划（Medicaid）以及压缩弱势群体食品援助等手段控制支出，但特朗普政府延长即将到期的减税政策，并为驱逐非法移民的执法行动注入巨资，导致开支不受控。

中期选举将至 两党竞相承诺开支恐推高赤字

财政部一名官员估计，美国赤字目前占国内生产总值（GDP）的比重约为6.2%，高于去年的5.8%。这距离财政部长贝森特此前设定的3%目标越来越远。

目前距离美国中期选举剩下不到三周，共和党与民主党为争取选民支持而提出的一些政策主张，可能让财政赤字雪上加霜。

特朗普近期承诺，如果共和党保住参众两院控制权，将向每个美国成年人发放5000美元，估计这一计划将耗资超过1万亿美元。民主党则主张取消对医疗补助计划的削减，并恢复医疗保健税收优惠。