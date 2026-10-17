埃及总统塞西说，他已决定在2030年目前任期届满时卸任，不会再寻求连任。

法新社报道，塞西星期六（10月17日）在新行政首都的埃及军事学院毕业典礼上致辞时，宣布这个决定。

他说：“如果我还活着，到2030年为止的这段时期将是我作为国家总统任期的终点。这件事已经完全确定，没有任何讨论余地。”

他也说，目前到2030年之前的时间，将用于培养新一代领导人。军事学院目前正就治国方略与领导力对数百名未来的官员、部长及总统候选人进行培训。

塞西也强调，埃及宪法绝不容许改动。

现年71岁的塞西曾任陆军将军，2013年带领埃及军方推翻伊斯兰主义总统穆尔西（Mohamed Morsi）后，于2014年出任总统。埃及也在同年通过新宪法，规定总统任期最多为两届、每届四年。

然而，2019年通过的宪法修正案公投，将总统任期从四年延长至六年，并加入过渡条款，允许塞西再次参选。在这个修正案下，塞西于2023年成功连任，开启为期六年的新任期，直至2030年届满。

有鉴于此，批评人士与反对派此前曾不断猜测，埃及政府可能再次修宪，以允许塞西在2030年后继续执政。

在执政的12年间，塞西推动了一项以巨型工程为核心的发展计划，包括在开罗以东兴建新的行政首都。有批评者认为，这些项目严重依赖借贷，加重了埃及的债务负担与经济压力。

此外，国际人权组织也持续指责塞西政府限制反对派、民营社会及言论自由；埃及政府则对此予以否认，强调有关政策是维护国家稳定与安全所必需的。