因反对选举委员会削减选民资格组织抗议而被警方拘留的印度“蟑螂人民党”创始人迪普克，在被捕一天后获释。

综合法新社和路透社报道，迪普克（Abhijeet Dipke）星期五（10月16日）在前往新德里市中心康诺特广场（Connaught Place）准备领导一场集会时，被警方押上警车带走。

“蟑螂人民党”法律事务负责人勒特娜星（Ratna Singh）星期六（17日）证实，迪普克在达成特定条件后，获法院批准释放。她没有透露这些条件具体是什么。

当天下午，迪普克乘车离开警察局时，还向现场媒体挥手并竖起大拇指。

现年31岁的迪普克是印度年轻一代抗议运动的主导人物，曾通过领导长达数周的学生抗议，推动了印度教育部长辞职。

与迪普克一同被捕的著名学生活动人士博拉（Neha Bora）也在星期六获释。博拉获释后向媒体呼吁弹劾首席选举专员贾内什·库马尔（Gyanesh Kumar）并暂停选民审查，以确保普通公民的投票权益。

此外，蟑螂人民党另外两名高级领导人拉恩卡（Ashutosh Ranka）和达斯（Saurav Das）因进入被禁止示威的简塔曼塔（Jantar Mantar）区域，于10月14日被捕，目前仍被拘留。

这场由青年群体发起、并获得多家反对党响应的示威运动，已被视为莫迪执政12年来所面临的最严峻政治挑战之一。

示威者指责选举委员会在选民名册更新中进行人为操控，删除了超过1亿3000万名选民，以偏袒总理莫迪领导的执政党印度人民党。选举委员会对此坚决否认，称不存在偏袒任何政党的情况，并指出被错误删除的选民可以重新登记。印度人民党也反驳称，反对派无端质疑合法的选举程序，意在破坏民主。