（布鲁塞尔／北京综合电）欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟委员会将制定新的限制措施，遏制中国商品进口，力度将超越此前与北京商定、旨在将中国混合动力汽车进口量减半的保障措施。中国商务部随后强硬回应，告诫欧盟勿幻想以施压换取好处，更不要低估中国维护自身利益的决心和能力。

冯德莱恩星期五（10月16日）在欧盟峰会后的记者会上说，欧盟对华货物贸易逆差目前每天超过10亿欧元（约14亿4000万新元），此前与中国达成的协议未能解决结构性失衡问题，这促使欧盟必须采取果断行动。

她强调：“我们的产业界呼吁采取行动，我们听到他们的诉求，将作出回应，包括实施更多保障措施。”她补充说，欧盟各国领袖已对此明确表示支持。

冯德莱恩透露，欧盟委员会将制定一项新监管工具，以便在符合欧盟利益的情况下，迅速限制外商进入欧盟单一市场。同时，欧盟委员会计划在12月提出另一项提案，限制欧盟企业在某些关键物资供应上依赖单一来源。

此外，欧盟还将建立一项“团结机制”，在任何成员国或行业遭受外部胁迫或报复时，为他们提供支持和后盾。

此前，法国和德国公开希望加强欧盟的“政策工具箱”，以应对未来可能与中国爆发的贸易摩擦。法国总统马克龙在峰会后就对记者说，欧盟也应在化学品、塑料和铁合金等行业对中国设定限制。

针对欧盟认为在混动汽车磋商中对华施压取得成效，所以计划在更多行业采取类似限制的做法，中国商务部发言人星期五在官网发声明强调，“欧方施压奏效”的说法毫无依据，并指出中欧按照双方确定的遵守世贸组织规则、基于事实和非歧视的三项原则，就混动汽车达成的谅解是对等互利的，既有力维护了中国企业的实际利益，也回应了欧方关切，避免了中欧贸易摩擦局面升级。

中国商务部敦促欧盟与中国相向而行，推动中欧经贸关系健康稳定发展。

布鲁塞尔与北京近期就适度控制中国向欧盟出口混动汽车达成协议，欧盟将把从中国进口的混动汽车数量限制在每年35万辆。

王毅：中欧是伙伴不是对手 对话协商方能双赢

欧盟基于此，近日在峰会上提出对华“双轨”思路，即在继续开展密集磋商的同时，加大对华限制力度，甚至包括动用“反胁迫”工具。

中国此前曾表明，如果欧盟推出新的贸易措施，或在以往协议范围之外对中国企业或产品实施歧视性限制，中方将采取报复措施。

中国外长王毅周五与克罗地亚总统会面时说，中欧之间没有根本利害冲突，完全可以相互成就、共同繁荣。

他强调，中欧是伙伴不是对手，中欧要合作不要对抗。近期中欧贸易投资磋商机制取得的成果充分说明，只要双方沿着对话协商轨道走下去，就能找到互利双赢的解决办法。