美国人工智能初创公司Anthropic联合创始人克拉克认为，迅速发展的AI技术将为各个领域带来更快的变革，甚至能在特定条件下，使美国的经济产出大幅增加近50%。

路透社报道，克拉克（Jack Clark）星期六（10月17日）在曼谷举行的国际货币基金组织（IMF）与世界银行年会上致词时说，公司内部模型预测，在AI的帮助下，2030年预估美国国内生产总值（GDP）可能从目前的略高于30万亿美元，飙升至44万亿美元。

他指出，这听起来非常不可思议，但AI正在极大程度地加速科学发现的进程。“如果GDP真的增长如此之多，那么按照经济学理论，势必需要创造出全新的产业和发明，来支撑如此庞大的经济扩张。”

他认为，AI可以是科学发现的“增倍器”，在人类研究员配备数百乃至数千名AI助手的协助下，能够解决数学、工程学，以及包括新药研发在内的生物学等领域的难题。同时，更多国家可以通过协助建设AI所需的算力数据中心，参与到这场AI革命中。

但他也警告，越来越多迹象表明AI发展可能迎来奇点（Singularity），即AI的发展速度超越人类的控制能力，而留给决策者采取行动的时间窗口正日益缩小。

他强调，AI在带来巨大财富的同时，也可能带来巨大的危险。他呼吁全球领导人必须了解AI未来将变得多么强大，并就如何监管该技术作出紧迫的选择。

克拉克说：“将AI用于科学研究，也意味着我们可能面临科学被滥用的风险，例如生物武器、网络武器以及我们目前尚无法想象的事物。我们必须做出许多抉择。”

他特别强调，在生物研究领域，AI已能够创造新病毒，因此“需要最严格的人类监督和透明度，以维持安全性”。