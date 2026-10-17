斯里兰卡国家电网疑因电力过载发生故障，导致全国陷入长达六小时的大停电。

法新社报道，故障发生在星期六（10月17日）中午时分，直到傍晚，全国各地的电力供应才陆续恢复。

斯里兰卡能源部长卡鲁纳蒂拉卡（Anura Karunathilaka）说，这场大停电的具体原因仍在调查中，但工程师怀疑，太阳能发电量可能超出了当时的实际用电需求，导致电网失衡跳闸。

当局当天多次呼吁屋顶太阳能系统业主，切断系统与电网的连接以协助稳定电网后，供电系统才得以恢复运作。

斯里兰卡电网曾在2025年2月的一个阳光明媚的星期天发生过类似事故，当时同样因太阳能发电量超过用电量而导致全岛瘫痪，耗时六个多小时才恢复供电。

目前，斯里兰卡的太阳能装机容量略高于3000兆瓦（MW），而白天的用电需求介于2000兆瓦至2500兆瓦之间。

斯里兰卡政府此前推出的税收优惠政策，鼓励了许多消费者改用太阳能并将多余电力卖回给电网，但这也造成了电力公司难以应对的电网不平衡问题。

尽管如此，政府仍计划在三年内将太阳能发电能力提升至近4400兆瓦，比2024年大幅增长388%。