随着异常强劲的厄尔尼诺现象改变着海水的温度，越来越多热带海洋生物开始现身美国加利福尼亚州海岸线，异域物种纷纷探访加州海岸线，为游客和研究人员带来新奇体验。

路透社报道，加州在上个月首次记录到长鳍大眼鲷（longfin bigeye），也首次迎来海龟筑巢产卵。而黄腹海蛇、鲸鲨、双髻鲨、飞鱼和蝠鲼等热带海洋生物也在近海现身。在无人机和影像技术的普及下，加州海岸线正上演着一场日益清晰且令人惊叹的视觉盛宴。

长滩太平洋水族馆（Aquarium of the Pacific）动物护理副总裁贾罗斯（Nate Jaros）说：“大家现在都相当兴奋。渔民们肯定爱死这个现象了。我和其他人一样充满好奇，这确实是个奇特的时期。”

每隔数年发生一次的厄尔尼诺现象，将温暖的海水推向更北的水域，并随之带去热带物种。而在厄尔尼诺到来之前，加州也刚刚经历了持续的海洋热浪，以及一连串的东太平洋飓风。

气候变化威胁着一些居民的生活时，也给另一些人带来了丰厚的商机。在当地经营海钓与观鲸活动生意的卡莱兹（Donna Kalez）说，钓鱼爱好者们今年已捕获5000条黄鳍金枪鱼，而去年同期仅捕到两条。他们还捕获了棘鲅（wahoo）和鬼头刀（dorado）等少见的鱼类。

加州州立大学长滩分校鲨鱼实验室主任克里斯·罗（Chris Lowe）指出，海水温度的变化对某些鲨鱼有利，但对另一些鲨鱼可能不利，不过对于无法移动的生物来说，却是更大的难题。

专家预计，当厄尔尼诺现象消退后，加州的海洋气候条件将基本恢复正常。但短期内适合在较冷的水域生长的巨藻（kelp），以及围绕它存在的生态系统，可能受创最重。

洛杉矶县立自然历史博物馆（Natural History Museum of Los Angeles County）鱼类学副馆长勒特（William Ludt）指出，很多热带物种如今是第一次被目击，而其他稀客，如黄腹海蛇，上一次确切的目击记录也是在2015年至2016年的厄尔尼诺期间。

他也特别指出，接下来可能还会出现更多新物种。“我们还没有完全走出（厄尔尼诺），这一切仍在持续发生。”