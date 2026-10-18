韩国多所大学近期接连查获考生利用人工智能（AI）眼镜作弊的事件，引发教育界对新型科技作弊手段的担忧。部分考生甚至在网络上扬言，要在高考中使用AI眼镜，促使教育当局紧急加强防范措施。

韩国延世大学10月10日在首尔新村校区举行自然科学类数学论述考试时，查获一名佩戴智能眼镜的考生，眼镜内置摄像头和电池。

据悉，这名考生在考前检查时佩戴普通眼镜，考试开始后却悄悄换上智能眼镜。监考人员察觉异常后当场收缴设备，校方正研究后续处分。

首尔市立大学3日也在自然科学类论述考试中，查获一名以类似手法佩戴智能眼镜的考生。校方当场要求他离场，并禁止他未来三年参加该校入学考试。

由于智能眼镜外观与普通眼镜相似，又能迅速识别试题并显示答案，传统监考方式正面临新挑战。

韩国《文化日报》的一名记者在首尔明洞一家眼镜店实测，将延世大学数学论述考试真题输入智能眼镜，AI仅用约一秒便在镜片显示屏上呈现答案，且与校方公布的参考解答一致。随后测试首尔大学研究生院量子力学考试题目，也获得相同结果。

使用者只须轻触镜腿即可拍摄试题，AI生成的答案直接显示在佩戴者眼前，旁人难以察觉。眼镜店人员透露，近期不少顾客携带试题前来测试，甚至有人询问能否利用设备应付驾驶执照考试。

类似作弊事件也出现在其他考试。今年5月，韩国托业（TOEIC）考试两次查获智能眼镜作弊事件，国家技术资格考试也有三名考生因涉嫌使用相关设备作弊被举报至警方。

部分考生更在网络社区发文，声称计划购买AI眼镜参加高考，甚至讨论如何改装设备，以躲避监考人员检查。

事件也引发学生对考试公平性的担忧。大学生朴景勋指出，智能眼镜可能诱使考生在大学考试及资格考试中作弊。另一名孙姓大学生则认为，智能眼镜虽是便利工具，但在正式考试中必须严格限制，以维护公平。

岭南大学社会学系教授许昌德指出，现行考试监管制度主要针对手机等传统电子设备，难以有效识别外观与普通眼镜相似的智能设备。他呼吁加强考生入场时的电子设备检测，并尽快修订相关监管规定。

韩国教育部将向全国各市道教育厅下发高考监考人员应对手册，并在培训视频中加入智能眼镜辨识及防范措施。相关资料也将提供给各大学，要求加强入学论述考试等招生考试的管理。