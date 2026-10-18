距离美国中期选举不到三周，共和党受总统特朗普低迷的支持率及美伊战争带来的经济压力拖累，不仅众议院控制权岌岌可危，连原本存有一线希望的参议院也面临失守风险。

盖洛普（Gallup）星期二（10月13日）发布的最新民调结果显示，民主党在选民好感度和处理经济问题能力方面都占上风，43%受访者对它抱有好感，比去年上升六个百分点；相比之下，对共和党持好感的受访者仅35%，较去年下降五个百分点。

舆观（YouGov）10月10日至12日的民调结果显示，51%的受访者更倾向于让民主党主导国会，比支持共和党的多出11个百分点。

自今年2月底特朗普对伊朗开战以来，美国选民对经济形势日益严峻的失望和不满，已为共和党11月3日的选情奠定沉重基调。

受特朗普拖累 共和党众议院失守概率高

特朗普10月14日在亚利桑那州布尔黑德城参加共和党竞选活动，他乘总统专机抵达会场，向支持者挥拳致意。（彭博社）

共和党目前在众议院435个席位中拥有219席，只比民主党多五席，处于微弱多数地位。由于众议院全部议席在中期选举皆改选，因此共和党面临极大的选战压力。

公共事务咨询公司APAC Advisors首席执行官奥肯（Steven Okun）接受《联合早报》访问时分析：“每一次全国大选，众议院所有席位都要改选，议员很难与总统所属政党切割。如果总统广受欢迎，这对议员有利，反之则会产生不利影响。”

《纽约时报》实时民调追踪显示，截至星期三（14日），选民对特朗普的不认可度高达61%，认可度仅37%。奥肯说：“现任总统非常不受欢迎，共和党很可能会丢失相当多的席位，它在众议院本来就是微弱多数，所以最终将失去众议院。”

为了尽可能创造优势，共和党早早行动，在所主导的州重新划分国会选区。一些候选人尝试在特定议题上与特朗普保持距离，希望能扳回一些胜算。

竞选密歇根州参议员的罗杰斯（Mike Rogers）曾公开批评特朗普政府与加拿大打贸易战，并在特朗普上周宣布暂时放宽俄罗斯柴油出口限制后表达反对意见。另有一些候选人则呼吁尽快结束与伊朗的战争，或批评移民执法和政策过火。

尽管如此，白宫仍全面动员协助选情。长期为特朗普提供民调分析的专家麦克劳克林（John McLaughlin）告诉新闻网“政客”（Politico），白宫在政治和政策层面竭尽所能为共和党候选人提供支持，因为选情非常胶着的地方，“哪怕只是稍微改变一下选民的意见，也能赢得选战”。

割席砸钱自救为时已晚 共和党恐失参众两院

在参议院方面，局面同样不容乐观。非营利且无党派网站Ballotpedia指出，共和党想要守住参议院，最多只能失去两个席位；民主党则须赢得四个席位才能实现逆转。

由于选情吃紧，共和党正在调整策略，将资源优先调配至需要“抢救”的摇摆区甚至传统票仓，例如堪萨斯州。

1932年以来从未选出过民主党籍参议员的“深红州”堪萨斯，民主党候选人汉密尔顿（Adam Hamilton）的民调支持率紧逼寻求连任的共和党人马歇尔（Roger Marshall）。

为了激励堪萨斯选情，共和党最大的超级政治行动委员会“参议院领导基金”已暂停在北卡罗来纳州的广告投放，转而向堪萨斯紧急注入至少1000万美元（约1282万新元）资金。

此外，得克萨斯、艾奥瓦、缅因和密歇根等州的参议员选情也呈胶着状态。奥肯研判，考虑到当前全国反特朗普情绪，共和党同时输掉国会参众两院控制权是最可能的结果。

新加坡南洋理工大学拉热勒南国际研究院（RSIS）美国项目副研究员曾宪安受访时说，中期选举的政治势头已“向民主党倾斜”，但民主党人能否顺利拿下上述几个关键州，目前尚不明确。

美国副总统万斯为多名共和党候选人站台，图为他10月13日在得克萨斯州泰勒市的集会现场，向支持者发表讲话。（法新社）

国会若变天 料加剧政治分裂

若民主党拿下国会两院控制权，特朗普政府在内政上的施政空间将被极大压缩。

《纽约时报》评论员博伊（Jamelle Bouie）发表评论文章指出：“若民主党执掌两院，不仅有机会制衡特朗普政府，还能彻底削弱它的权力，例如阻止新法官的任命，阻挠总统钦点更多不称职的亲信担任要职，并将两院的调查火力集中在白宫的方方面面。”

届时，特朗普能够施展权力的空间主要集中于外交领域，因为总统在外交决策过程无须与国会过招。

奥肯分析认为，特朗普“可能会采取更加咄咄逼人的行动，虽然不会比发动战争更激进，但‘美国优先’且强势的双边外交行动肯定会继续下去”。

曾宪安也指出，即便民主党赢得国会两院控制权，特朗普在剩余任期内仍会在针对亚洲的外交政策中发挥重要作用。