也门众议长拉伊呼吁，埃及不要军事介入胡塞武装与沙特阿拉伯之间不断升级的冲突。

新华社引述胡塞武装控制的马西拉电视台报道，拉伊（Yahya Ali al-Ra’i）星期六（10月17日）在致埃及众议院议长巴达维（Hisham Badawi）的信中，呼吁开罗避免军事介入，转而支持通过政治途径解决也门问题。

拉伊在信中指责，沙特放弃先前的缓和局势努力，加大对胡塞武装控制地区的军事行动。他呼吁停止敌对行动，并尊重“也门的主权”。

拉伊警告，埃及若军事介入，可能使冲突进一步复杂化，并对区域稳定造成影响。他也呼吁埃及秉持长期以来支持也门统一与稳定的立场。

这项呼吁发出之际，埃及众议院正准备于星期天（18日）下午1时召开紧急会议。会议应埃及总统塞西的要求举行。

塞西星期六较早时在一场军事学院毕业典礼上说，埃及已准备好采取沙特要求的任何措施，以维护沙特的安全与主权，但强调有关行动必须获得议会批准。

塞西也说，埃及无意介入地区战争，但如果沙特领导人提出要求，而沙特受到损害或安全与稳定受到威胁，开罗绝不会袖手旁观。

他说，埃及若采取任何干预行动，目的都将严格限于防御，而非发动战争。

伊朗重申愿调解遭也门拒绝

另据法新社报道，沙特阿拉伯指责伊朗怂恿胡塞武装近期升级冲突。

伊朗外长阿拉格齐星期六说，德黑兰支持全面的政治进程，认为这是解决阿拉伯半岛冲突唯一切实可行的可持续途径，并重申伊朗愿意在冲突双方之间进行调解的提议。

伊朗副外长哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）此前曾指出，利雅得尚未回应伊朗的提议。

不过，也门外交部长祖巴（Afrah al-Zouba）星期六发声明，拒绝伊朗的提议，称德黑兰政权是参与对也门战争的一方，而非调解方。