以色列定居者在约旦河西岸袭击一支欧洲外交官车队，并殴打一名到访的法国市长，事发前一天一名美国摄影记者也遭到类似袭击。

78岁的法国北部奥努瓦-艾梅里市（Aulnoye-Aymeries）市长博杜（Bernard Baudoux）星期六（10月17日）遇袭后告诉法新社：“我认为如果定居者做出这种行为，就说明以色列政府对此抱持纵容态度。”

他说，他与法国和比利时驻耶路撒冷高级代表，以及波兰外交官一同前往约旦河西岸，参与巴勒斯坦橄榄农的采收工作，结果遭到蒙面定居者袭击。对方不仅辱骂法国，还直接踢他和用铁棍殴打他。

他说：“全世界都需要知道这里正在发生什么。对我来说，我回到自己的国家，一切都会好起来，但继续承受最大苦难的，是留在这里的人。”

博杜指出，他当时也与来自法国的当地牧师一同前往约旦河西岸的泰贝镇（Taybeh）。这个以基督徒为主的城镇，是他们此行签署友好协议的地点。

他在象征性地加入巴勒斯坦人的橄榄采收活动时遭到袭击。橄榄对巴勒斯坦人而言具有重要的文化意义。

数月来，以色列极端分子不断发动袭击，包括侵占土地和财产，如今更呼吁阻止巴勒斯坦人一年一度的橄榄采收活动。

泰贝镇牧师法瓦德莱（Bashar Fawadleh）说，定居者在殴打市长前，已袭击采收活动并抢走橄榄。他说：“有一人头部遭殴打，需要缝针。他们还殴打一名70多岁的老妇人，并用非常难听的话辱骂她。”

法国外交部长巴罗（Jean-Noel Barrot）发声明说，以色列必须“立即制止犯罪暴力行为”，并逮捕袭击博杜的人。

比利时外交部长普雷沃（Maxime Prevot）称，欧洲外交官和一名法国少校也在被占领的西岸地区遭到袭击。

巴勒斯坦副总统谢赫（Hussein al-Sheikh）发声明谴责犹太定居者袭击外交人员，称这一事件是巴勒斯坦人民日常遭遇的缩影。

以色列大选前暴力升温

《华盛顿邮报》的一名美国摄影记者海蒂·莱文（Heidi Levine）星期五（16日）也遭定居者殴打，导致她脊椎骨折，目前情况稳定。

《华盛顿邮报》摄影记者莱文事后被送往医院，照片可见她手部受伤被包扎。（路透社）

以色列外交部谴责针对外交官的袭击，以色列警方则承诺展开调查。

然而，以色列总理内坦亚胡却声称，这是一场针对定居者的“抹黑”运动。他正试图在10月27日的选举中巩固极右翼定居点支持者的立场。

内坦亚胡说，外交官本应事先与以色列军方协调行程，并指出博杜是一名支持巴勒斯坦事业的知名共产主义者。

内坦亚胡办公室发声明，呼吁各方在对这些袭击事件下结论前保持谨慎。

对于摄影记者遭殴打一事，内坦亚胡也试图质疑事件的实际经过，并暗示是巴勒斯坦人和“极左”活动人士制造了麻烦。

不过，以色列总统赫尔佐格星期六主动致电正在医院接受治疗的莱文。他说，这起袭击令人愤慨和震惊，并让他深感不安。

内坦亚胡在大选中的主要对手、前以军总参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）则强烈批评内坦亚胡处理暴力事件的方式，并称这些事件“正在耗尽以色列国仅存的一点正当性”。

艾森科特说，这些袭击是“在以色列政府纵容下发生的犹太人恐怖主义”。

各国强烈反弹

约旦河西岸的暴力事件震惊国际社会。英国带头实施经济制裁，随后以色列关闭英国驻耶路撒冷领事馆。

美国驻以色列大使哈克比（Mike Huckabee）称，这次殴打是“一起由蒙面懦夫实施的卑劣恐怖行为”，并要求以色列起诉袭击者，将他们监禁。

代表多个定居者组织的联合机构负责人甘茨（Israel Gantz）将近期的事件归咎于一群蓄意挑衅者和恐怖分子，但也间接承认部分以色列人应为事件负责。他说，这些人的行为损害定居者的事业。

本月较早前，法新社摄影记者阿什蒂耶（Jaafar Ashtiyeh）在报道橄榄采收期间的紧张局势时，也遭定居者殴打，导致数根肋骨骨折，相机也被抢走。

内坦亚胡政府加大对西岸定居点的审批力度，而这些定居点违反国际法。

目前，约有50万名以色列人居住在约旦河西岸。以色列于1967年占领该地区，当地同时居住着约300万名巴勒斯坦人。