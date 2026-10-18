美国国务卿鲁比奥说，美国希望以色列采取更多措施，遏制定居者在约旦西岸发动的袭击。

路透社报道，鲁比奥星期六（10月17日）说：“我们对这些画面以及我们所看到的情况深感不安。我们已经要求以色列方面严厉打击此类行为，并将继续这样做。”

鲁比奥说，美国国务院已就莱文遇袭事件等相关情况进行询问。他在登上飞往乌兹别克斯坦的航班前对记者说，他预计将在星期天（18日）之前收到美国驻耶路撒冷大使馆的回复。

一段流传的视频显示，多人袭击《华盛顿邮报》美国摄影记者莱文（Heidi Levine）。莱文是星期五（16日）袭击事件中至少两名受伤者之一，当时以色列定居者正在袭击巴勒斯坦平民。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，莱文事后在医院录的一段视频声明说，她当时与一群巴勒斯坦人一起采收橄榄时，数十名定居者突然冲来，他们便开始撤退。

莱文说：“我带着相机包，还有装着护照的小袋子。我的手机用绳子挂在脖子上，他们把绳子扯断，把我的相机抢走，把我的包弄坏，还不停地踢我。”

她估计，袭击持续约10分钟。“简直疯狂至极，我没有看到任何人试图阻止他们。”

《华盛顿邮报》说，袭击发生时，莱文明显佩戴着表明记者身份的标识。

报社发声明说，公司对一名履行采访职责的记者遭受这种无端袭击感到愤慨，并敦促有关当局展开全面调查，切实采取后续行动。

目击袭击并协助莱文脱险的记者内森尼尔（Jasper Nathaniel）星期五接受CNN访问时说，他们当时看见定居者在山顶戴上面罩、拿起棍棒，而山下的巴勒斯坦人正在采收橄榄。

他说：“我的意思是，我们亲眼看着他们为这场袭击做准备。”

内森尼尔说，采收活动开始约一小时后，定居者便冲下山坡，一边奔跑，一边投掷石块。

他说，随后以色列士兵抵达现场，并向巴勒斯坦人发射催泪弹，迫使他和莱文撤退。一辆白色皮卡车沿山坡疾驰而下，车上的定居者向外开枪。

内森尼尔说，莱文在撤退过程中被定居者截住。他看见五六名定居者将她团团围住，反复用棍棒殴打她。一名袭击者一度抓住莱文的背心，将她拉起来，另一人却又把她踢倒在地。“我当时担心她会被打死。”

内森尼尔后来到医院探望莱文。他说，莱文有一根肋骨骨折、一节脊椎骨折，手指也严重受伤，需要动手术。

巴勒斯坦红新月会说，两名遭定居者殴打的民众正在接受治疗，分别是一名63岁老妇和一名40岁男子。

据以色列定居点监督组织Yesh Din称，自9月27日一年一度的橄榄收获季开始前后以来，西岸的以色列定居者至少参与170 起针对巴勒斯坦人的袭击。