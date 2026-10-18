美国堪萨斯州威奇托市说，一辆汽车冲入一场足球比赛现场，造成两人死亡，包括一名六岁男孩，另有11人受伤住院。

路透社报道，当地警方星期六（10月17日）称，当局当天下午3时25分（新加坡时间星期天凌晨4时25分）接到通报，肇事司机后来已被拘留。

死者是一名六岁男孩和一名35岁男子，伤者包括两名五岁儿童、两名八岁儿童、一名九岁儿童和五名成年人。除了上述10人外，另有一名成年人因非创伤性健康问题（non-traumatic）入院治疗。

威奇托市警察局长摩西（Aaron Moses）在记者会上说：“这是一场悲剧。”

摩西说，肇事卡车由一名34岁女子驾驶，她当时开车冲入斯特赖克体育中心西侧的一片空地。他说，该女子一直在配合调查，但当被问及她是否已被逮捕时，他只表示她已被拘留。

当时涉事车辆上有两名未成年人乘客。

市长吴莉莉（Lily Wu）说：“今天对威奇托来说是令人心碎的一天。许多家庭来到斯特赖克体育中心，原本是想享受一个美好的星期六下午，观看孩子们踢足球，谁也想不到会发生这样的悲剧。”