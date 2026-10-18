法国各地爆发抗议活动，示威者不满生活成本持续上涨、公共服务日益恶化。部分地区的示威演变成暴力骚乱，成为法国数十年来最严重的暴力事件之一，共有1200人被捕，150名警员受伤。

综合路透社和法新社报道，法国总理勒科尔尼（Sebastien Lecornu）星期六（10月17日）视察部署在巴黎市中心的警力后说，巴黎当天发生一系列冲突和抢劫事件。

他说，政府不会被暴力行为吓倒，并将骚乱归咎于极左派及犯罪分子。距离法国明年的总统选举仅剩数月，局势引发关注。

他在社媒发文说：“对于那些显然想在总统选举前把这场暴力当作‘热身’的人，我要明确告诉他们：我们不会被吓倒。没有人可以通过暴力强加自己的政治议程。”

许多示威者举着标语，表达对警方、总统及富人的不满。示威者说，大多数人都和平参与游行，暴力事件主要由蓄意破坏和挑衅警方的滋事者引发。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nuñez）说，全国约有55万人参与示威。法国总工会（CGT）则告诉路透社，该工会估计示威人数达80万人。

法国总统马克龙誓言起诉并惩罚发动袭击的人。他在社媒发文说：“我们所有人都将团结一致，对抗那些制造混乱的人。他们只想破坏我们的制度，并阻止和平表达诉求的人发声。”

巴黎、马赛、尼斯、南特、波尔多、利摩日、里尔、图卢兹和斯特拉斯堡等城市的数十家商店遭到洗劫，受影响的包括超市、药房、奢侈品精品店、服装店、眼镜店、化妆品店及消费电子产品商店。多辆汽车也遭焚烧。

利摩日一个拥有140年历史市政厅遭纵火；在马赛，身穿黑衣的示威者闯入市政厅，并在建筑物上涂鸦破坏；里昂的示威者则纵火焚烧当地旅游局。

法国的示威活动上个月从巴黎北部工薪阶层聚居郊区的高中开始。当时，民众对教师短缺和校园设施破旧的不满，逐渐演变成一场更广泛的社会运动，矛头指向社会不平等、公共开支及生活水平问题。

在巴黎，身穿高能见度背心的示威者封锁街道，让人联想到马克龙上一届任期内席卷法国的“黄背心运动”。星期六的示威规模超过黄背心运动高峰期，但仍远低于2023年反对马克龙养老金改革时的示威规模。

法国削减公共债务的努力未能安抚投资者，导致政府借贷成本升至20多年来的最高水平。

不过，示威者受伤事件引发外界对警方执法手段的批评。其中，一名青少年捡起震撼弹后突然爆炸，导致他失去一只手。警方监督机构目前正调查至少24起涉及警方暴力的指控。

法国警察工会（UNSA）在社媒发布视频，显示多个地点的示威者持棍棒和砖块攻击警车。工会警告，警队已濒临承受极限。

工会说：“法国各地的同僚再次沦为出气筒。他们遭人投掷石块、受伤，还被困在真正的伏击中。”

工会呼吁政府和各方承担责任，并警告“这种情况不可能无限期持续下去。局势已经绷紧到了极限”。

比利时阿尔巴尼亚多国也出现示威活动

比利时布鲁塞尔也有数百名以年轻人为主的民众上街抗议，部分人与警方发生冲突。比利时学生团体说，他们反对教育成本上升，以及可能导致高等教育更加难以负担的改革措施。

在阿尔巴尼亚，数千名学生连续第五天举行大规模示威，要求总理拉马（Edi Rama）下台。警方在冲突期间向示威者发射疑似橡胶子弹。

另外，葡萄牙里斯本在连续数日的动荡后，星期六仍有数万人上街，抗议住房及其他生活成本不断上涨。自2017年以来，葡萄牙房价已翻倍，引发欧洲最严重的住房负担危机之一。

意大利米兰一场反对生活成本高涨的游行演变成骚乱，警方使用催泪瓦斯驱散聚集在中央大教堂广场的人群。安莎通讯社报道，博洛尼亚警方则动用高压水枪驱散人群，并在另一场示威演变成暴力冲突后逮捕七人。