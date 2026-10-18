加拿大一个军事基地发生重大火灾，火势在强风助推下正迅速蔓延。

新华社引述加拿大媒体报道，位于西部阿伯塔省（Alberta）首府埃德蒙顿东南约200公里处的温赖特军事基地，星期六（9月17日）晚上发生火灾。

另据法新社报道，加拿大国防部长麦金蒂（David McGuinty）说，事件造成“人员伤亡”，但他未透露确切的人数。“我很遗憾地告诉大家，由于基地发生的一起事件，有人死亡，也有人受伤。”

加拿大总理卡尼在社交媒体发文说，军事基地发生“严重事故”，引发一场大火。

他说，他与阿伯塔省省长史密斯正保持密切联系，以协调应对救援工作。

史密斯在社交媒体上说，这场火灾“严重且不幸”，影响许多军方人员。

温赖特市政府说，火势当天早些时候越过基地围栏蔓延至附近地区，目前正在积极控制，尚未发布疏散命令。

阿伯塔省当天正在举行一项公投的提前投票，以决定该省是继续留在加拿大联邦，还是启动脱离加拿大的相关程序。该省选举委员会指出，已关闭附近的提前投票点。

温赖特镇位于基地以北，人口约6600人。温赖特军事基地是加拿大最繁忙的陆军基地之一。根据人口普查数据，截至2021年，温赖特加拿大军事基地（CFB Wainwright）驻扎着1310名军人和文职人员。