法国多地星期六（10月17日）爆发大规模示威，原本数十万人举行和平参与游行，抗议生活成本持续上涨，以及公共服务日益恶化。

部分示威者将活动称为“黄背心运动”。“黄背心运动”是于2018年法国总统马克龙上一届任期时兴起的抗议运动，最初反对政府提高燃油税，后来扩大至反对生活成本高涨、贫富差距及政府政策。

大批示威者当天早些时候手持横幅，向法国巴黎克利希广场进发。（彭博社）

然而，示威活动后来演变成暴力骚扰，成为法国数十年来最严重的暴力事件之一。

巴黎市长格雷戈瓦（Emmanuel Gregoire）说，巴黎“整条街道都遭到破坏”。“我理解人们为何会感到愤怒，但我认为只要不造成人身伤害，破坏财产是可以接受的。”

不少示威者当天也爬上法国巴黎共和国广场的共和国纪念碑。（彭博社）

巴黎、马赛、尼斯、南特、波尔多、利摩日、里尔、图卢兹和斯特拉斯堡等城市的数十家商店遭到洗劫，包括超市、药房、奢侈品精品店、服装店、眼镜店、化妆品店及消费电子产品商店。

不少汽车也遭到纵火，各地到处都发生火患。

一名蒙面青年星期六（10月17日）经过一个遭纵火、正熊熊燃烧的垃圾桶。法国多地发生纵火和抢劫事件，蒙面示威者大肆破坏，局势严峻。（路透社）

当地居民在自家公寓里安全地目睹这一切。38岁美术教师阿尔玛（Alma）和同事坐在路边露台上，她说她“从未见过这样的景象”。

29岁的公务员朱尔斯（Jules）告诉法新社：“真是惨不忍睹，他们一定内心充满了愤怒。他们是社会中缺乏归属感的一部分。”

虽然他认同抗议的权利，但他认为，抢劫者“正在破坏他们自己的目标”。

在法国巴黎的一场示威活动中，一个售货亭遭纵火，几乎被烧剩骨架。（彭博社）

法国当局派出大批防暴警察维持秩序，期间有150名警员受伤。（彭博社）

法新社记者在巴黎目击，一群群约六名青年有组织地袭击商店。他们戴着口罩和手套，先切断监控摄像头的电源，再砸碎橱窗闯入店内。

在法国南特，大批抗议者在示威活动中翻越栅栏，冲到附近的商店掠夺。（路透社）

过程中，当地警方与示威者发生冲突。警方使用催泪瓦斯和水炮驱散示威者，后者则向警方投掷物品并发射烟花。

在法国南部城市圣埃蒂安，一名17岁少年被一枚用于控制人群的震撼弹炸断右手。

在法国南特，警察在示威活动中用盾牌掩护自己，示威者则朝警察扔烟花。（路透社）

这场暴力事件也引起国际媒体广泛关注。美国副总统万斯将法国的骚乱归咎于移民问题。

他在社媒发文说：“西方自由派以多元化和同情心为名，将第三世界的人带进法国及其他国家，却忽视了融入社会的根本问题，以及不同群体之间是否兼容。有人告诉他们这样做会导致这样的结果，但他们置若罔闻。”

他也说，希望法国能够阻止这场疯狂的行径，以免更多地标建筑被烧毁。

在巴黎，一些抗议者在冲突中破坏并洗劫了一家超市。（路透社）

自9月中旬以来，法国已发生多轮学生抗议活动，主要聚焦师资短缺、校舍失修等问题。法国媒体报道说，巴黎郊区部分高中最先开始罢课，抗议活动逐渐蔓延至全国多地。

法国总理勒科尔尼上星期三（14日）说，自学生抗议活动开始后，已有248名学生、937名警察和宪兵以及149名教育系统工作人员受伤。