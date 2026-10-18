印度东部一场印度教宗教集会因突降暴雨引发踩踏事件，造成至少19人死亡和25人受伤。

法新社报道，这起事件发生在星期六（10月17日）晚上7时40分左右（新加坡时间4时30分），加尔各答市为杜尔迦女神节搭建的临时凉亭发生踩踏事件。

当局目前已确认六具遗体，包括一名七岁女童。另有25人受伤。

报道称，当时数千人聚集在凉亭内，突如其来的暴雨导致外面的人们涌入凉亭避雨，引发了踩踏事件。

据《印度快报》报道，踩踏事故发生前拍摄的视频显示，大批民众在活动场地外排队等候入场。事发区域巷道狭窄，一次只能容纳少数人通行。

印度总理莫迪在脸书发文说，这起踩踏事件令人悲痛。他也向遇难者家属给予慰问，并祝愿伤者早日康复。

报道称，警方已调取闭路电视录像，将对未能履行人群控制职责的人员采取行动。

据印度报业托拉斯（PTI）引述一名高级警官报道称，包括活动组织者在内的七人已被逮捕，可能还会有更多人被捕。

每年，加尔各答都会搭建数千个临时凉亭来庆祝为期10天的节日，这个节日往往吸引数百万游客前来参加。

由于人群管理不善及安全措施存在漏洞，印度宗教节庆等大型集会经常发生致命的踩踏事故。

一辆载满稻谷的卡车星期天（10月18日）失控，冲撞人群，导致13人死亡。（路透社）

卡车冲撞人群致13死

一辆超速行驶的卡车冲入庆祝印度教节日的人群，造成13人死亡，另约30人受伤。

法新社报道，这辆满载货物的卡车星期天（18日）凌晨失控，撞向聚集在中部邦瓜廖尔一座寺庙的信徒。

据悉，肇事卡车装载的是稻谷。一名高级警官说，司机失控后，撞上警方设置的路障，接着冲入一群正走向寺庙的信徒，最终撞上寺庙围墙后才停了下来。

总统穆尔穆称，这起死亡事件“令人心碎”，他也向遇难者家属致以最深切的慰问。

据印度道路交通部统计，拥有14亿人口的印度，去年有超过18万3000人死于道路交通事故，相当于每天超过500人。

官方数据显示，许多交通事故与道路基础设施不足、车辆维护不善以及驾驶员疲劳驾驶有关。